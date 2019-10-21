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بلدي الباحة يعقد اجتماعاً لمسابقة القرية المثالية

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بلدي الباحة يعقد اجتماعاً لمسابقة القرية المثالية

بلدي الباحة يعقد اجتماعاً لمسابقة القرية المثالية
http://almnatiq.net/?p=788708
المناطق - الباحة
بحضور رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة أحمد بن مسفر آل هادي الزهراني عقدت لجنة القرية المثالية اجتماعاً تحضيرياً بمقر المجلس البلدي برئاسة رئيس اللجنة محمد بن عبدالله عبدالقادر وناقش المجتمعون آلية مسابقة القرية المثالية وتحديد رؤية ورسالة وأهداف المسابقة والمعايير التي على ضوئها يتم تحديد القرية المثالية
وأشار رئيس المجلس البلدي بأنه بعد اكتمال وضع خطة العمل وتصميم الاستمارة موضحا بها كامل عناصر المسابقة ،تعرض على سمو أمير منطقة الباحة لأخذ الموافقة، ليتم بعدها طرح المسابقة في الميدان،
جدير بالذكر أن المسابقة تهدف إلى تحفيز أهالي قرى وأحياء المدينة والبالغ عددها 60 إلى الأهتمام بالنظافة والتشجير والمساهمة في توسعة الطرق وتوفير لوحات إرشادية وتعريفية،
 ويتكون  أعضاء لجنة القرية المثالية المشكلة من أعضاء المجلس البلدي وهم:ربيع سعيد الزهراني مقرر اللجنة،سعد بن علي غرم الله الغامدي، سعيد بن جمعان مصقر الغامدي ،فهد بن عيدان محمد الغامدي،أحمد بن مسفر آل هادي الزهراني

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