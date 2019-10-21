عقد شراة بين هلال الشرقية ومجمع صحي خاص لتقديم نقل الحالات

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http://almnatiq.net/?p=788714
الدمام - عبدالله السعيدي

وقع سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية الأستاذ/ فيصل بن حواس العطاوي ومدير عام مجمع الإخوة الطبي الأستاذ/ عبدالعزيز بن مناحي الدوسري هذا اليوم الإثنين الموافق 22 صفر 1441هـ  عقد شراكة هي الأولى من نوعها تتم بالمنطقة الشرقية بين هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية ومجمع الأخوة الطبي بمدينة حرض والتي من خلالها يتم تقديم نقل الحالات الإسعافية من المصابين والمرضى من المجمع الطبي إلى المنشآت الطبية داخل المدينة وخارجها حسب حاجة المجمع لذلك وجرى توقيع  الاتفاقية بمقر هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية حيث تم الاتفاق على تجهيز موقع مناسب ومهيأ لاستقبال  سيارات الإسعاف لنقل الحالات الإسعافية من المجمع. وثمن العطاوي لهم ثقتهم الكريمة بالهيئة والكادر الإسعافي المتميز في الخدمات الإسعافية وشكرهم على اختيار الهيئة كشريك في هذه المهام الإنسانية النبيلة وتمنى أن تكون هذه البادرة بداية جديدة للهيئة لتطوير أعمالها الإنسانية .الجدير بالذكر أن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير واستحداث الشراكات الجديدة الهادفة إلى الارتقاء بعملها وتسهيل تقديم الخدمات الطبية الإسعافية في المملكة ضمن رؤية المملكة 2030 ، وذلك بمتابعة مستمرة من معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور / محمد بن عبدالله القاسم

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