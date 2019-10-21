برنامج ” وازن” يختتم جولاته الميدانية لمستشفيات الرياض

المناطق - الرياض

اختتم فريق برنامج ” وازن” بوزارة الصحة ، جولاته الميدانية لمستشفيات الرياض

التي هدفت لدعم المستشفيات وتحسين مستوى خدماتها ورفع مستوى الأداء فيها.

واستعرض الفريق خلال زياراته التعريف ببطاقة الأداء المتوازن وتطبيق هذه التجربة العالمية في السعودية، كما وقف على الوضع الحالي لكل مستشفى، والخطط التحسينية، وما تم من إجراءات تنعكس ايجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في محافظة الطائف.

كما قام فريق البرنامج بشرح طريقة استخدام بطاقة الأداء المتوازن لتحسين النتائج السريرية، وركز على العديد من المحاور المهمة شملت تجربة المريض، برنامج أداء الصحة، المراجعة السريرية، الجودة وسلامة المرضى، والموارد البشرية.

وتم خلال الزيارات تقييم العديد من المحاور حيث يتضمن المحور الاول تقييم إن إتخاذ المستشفى إجراءات تحسينية تخص نتائج تقييم سيباهي في ال ESR، أما المحور الثاني: فيشمل تقييم التزام المنشأة بتطبيق سياسات وإجراءات لتشجيع الإفصاح عن الأخطاء الطبية وتقييم مدى ما تم أخذه من إجراء تصحيحي حسب معايير الجودة بعد حدوث الخطأ الطبي، بينما يتضمن المحور الثالث تقييم ان اخذت المستشفى إجراءات تحسينية تخص نتائجهم في press ganey وحسب نوع وكمية الشكاوي الواردة من ٩٣٧ والمتسوق السري، فيما يشمل المحور الرابع تقييم دقة تقديم المعلومات والأرقام التي تغذي المؤشرات والتأكد أنها تحاكي الواقع وغير مغلوطة بالإضافة إلى تقييم إن إتخذت

المستشفى إجراءات تصحيحية على أرض الواقع لمعالجة نتائج متدنية في مؤشراتها ويتولى المحور الرابع تقييم وجود سياسات يتم اتباع تطبيقها للإجراءات الإكلينيكية والطبية.

ويُعد “وازن” أحد برامج الإدارة العامة لشئون المستشفيات لتقديم الدعم اللازم للمستشفيات لتحسين خدماتها من خلال ربط نتائج مؤشرات الأداء المتوازن من سهولة الوصول للخدمات الصحية وجودتها وتطوير القوي العاملة وعكس تحديات ومعوقات العمل للجهات المتخذة للقرار لدعمها والتأكد من وصولها للتميز في تقديم الرعاية، ويستند برنامج وازن على تقارير عدد من مؤشرات الأداء التي يتم قياسها بواسطة بطاقة الأداء المتوازن.

وتتمثل رسالة البرنامج في ضمان استمرارية التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الخدمات الصحية في مستشفيات وزارة الصحة.

ويهدف برنامج ” وازن” إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 ، إعداد التقارير عن نتائج أداء المستشفيات، التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء وعكسها لأصحاب القرار، دعم المستشفيات في تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وفق المؤشرات لضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة، تحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه المستشفيات في مسارها لتحقيق أهدافها واقتراح، الحلول المناسبة لمعالجتها، ونشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء المستشفيات، وتعزيز قدراتها في هذا المجال كما تهدف مبادرة ((وازن)) لتقييم التزام المستشفيات بالاستفادة من التقييمات السابقة خاصة التي شملتها BSC وهل قامت بإجراءات تحسينية فعلية على أرض الواقع يمكن اثباتها و تثبت مدى التزام المستشفى والمنطقة من عدمه.

ويعتبر استخدام آلية بطاقة الأداء المتوازن لتقييم المنشآت الطبية أحد أساليب التقييم بطريقة شاملة وعادلة وذلك لشمولية تقييم كفاءة الخدمة من نواحي طبية، جودة وسلامة مرضى، رضا المريض، رضا الموظفين، استخدام الموارد المالية بطريقة صحيحة.