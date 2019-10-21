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رئيس الوزراء الياباني يستقبل تركي بن محمد

رئيس الوزراء الياباني يستقبل تركي بن محمد
http://almnatiq.net/?p=788721
المناطق - واس

استقبل دولة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في قصر الضيافة بطوكيو، مساء اليوم ، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء.

ونقل سموه في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لدولته، كما هنأه بمناسبة تنصيب إمبراطور اليابان نارو هيتو.

من جانبه عبر رئيس الوزراء الياباني عن خالص تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله-

كما جرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين ، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الأستاذ نايف بن مرزوق الفهادي والوفد المرافق لسموه .

وكان سموه قد وصل العاصمة اليابانية طوكيو في وقت سابق اليوم ، للمشاركة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مراسم تتويج جلالة إمبراطور اليابان ناروهيتو أكيهيتو بمناسبة اعتلائه العرش .

وكان في استقبال سموه في مطار هانيدا الدولي بطوكيو ، السفير المساعد الخاص لوزير الخارجية الياباني السيد كوتسويوشي هياشي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الأستاذ نايف بن مرزوق الفهادي ، والمحلق العسكري السعودي لدى اليابان العقيد الركن خالد الحواس وعدد من منسوبي السفارة.

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