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«رابطة المحترفين» تنظم دورة للاستثمار الرياضي

«رابطة المحترفين» تنظم دورة للاستثمار الرياضي
http://almnatiq.net/?p=788725
المناطق - الرياض

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تنظيمها دورة رياضية متقدمة في الاستثمار الرياضي، بالتعاون مع معهد الأعمال الرياضية (SBI)، وذلك في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض خلال الفترة من 26-27 أكتوبر الجاري.
وتستهدف الرابطة من خلال هذه الدورة الرؤساء التنفيذيين لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، حيث وجهت الدعوة لهم في وقت مبكر، من أجل إتمام عملية التسجيل إلكترونياً من قبل كل نادي.
من جهته أوضح عبدالعزيز القحطاني مدير العلاقات الدولية بالرابطة، أن هذه الدورة التي تستمر ليومين، تعتبر فرصة جيدة للأندية، من أجل تبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب، ومواجهة التحديات الحالية في كرة القدم، وفهم كيفية وآلية تحقيق أعلى إيرادات ممكنة لأندية دوري المحترفين، مشيرا إلى أن الدورة تتضمن العديد من ورش العمل، والتي ستتناول تحليل البيئة التجارية لكرة القدم الحالية، وتوليد الإيرادات وتطوير الأعمال في صناعة كرة القدم، إلى جانب فهم الرعاية وإدارة الرياضيين، وقيمة العلامة التجارية للاعبي كرة القدم للمحترفين محلياً ودولياً، وكذلك إدارة الأحداث الاستراتيجية والتحول الرقمي في صناعة كرة القدم.
وشدد القحطاني أن الدورة التدريبية تأتي ضمن حرص رابطة الدوري السعودي للمحترفين على تطوير الجانب الاستثماري في الأندية، لزيادة مداخيلها من جهة، وتنويع واكتشاف مصادر الدخل من جهة أخرى، ما يعود بالنفع على الأندية والرياضة بشكل عام، مهيباً بالأندية إكمال عملية التسجيل الإلكترونية لتعم الفائدة لأندية المسابقات السعودية التي تشرف عليها الرابطة.

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