رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي يعتمد ترقية 88 موظف

اعتمد معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، ترقية وتحسين وضع أكثر من 88 موظفاً ممن يعملون على الوظائف الادارية وشاغلي وظائف المستخدمين وبند الاجور .

وجرى اعتماد ترقية أكثر من خمسون موظفاً ادارياً من المرتبة 46، فما دون بعد إكمالهم المدة النظامية عملا بأحكام الترقيات، مع ترقية 38 موظفين من شاغلي وظائف المستخدمين وبند الأجور بعد إكمالهم المدة النظامية لاستحقاق الترقية.

الجدير بالذكر أن المستفيدون من هذه الترقيات هم من الذين يعنلون بالمركز الرئيسي وباقي الفروع ببعض مناطق المملكة .