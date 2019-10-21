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لاعبة المنتخب السعودي الحماد تحقق أول ذهبية “نسائية” في الدورة الرياضية لرياضة المرأة بالكويت

لاعبة المنتخب السعودي الحماد تحقق أول ذهبية “نسائية” في الدورة الرياضية لرياضة المرأة بالكويت
http://almnatiq.net/?p=788754
المناطق - واس

حققت لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة حسناء الحماد أول ميدالية سعودية اليوم في ثاني أيام منافسات الدورة الرياضية السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون بدول الخليج العربية والمقامة بدولة الكويت بفوزها بذهبية فردي سلاح السايبر بعد أن تجاوزت نظيرتها الإماراتية شهد خرام في النهائي بنتيجة 15 – 6 نقطة.
وتوجت رئيسة الوفد السعودي المشارك بالدورة الأميرة نوف بنت خالد اللاعبة حسناء حماد بالذهبية، مؤكدة أن ما حققته دليل على أن الرياضيات السعودية قادرات على الصعود لمنصات التتويج، وتحقيق المزيد من الميداليات في الأيام المقبلة للدورة .
من جهة أخرى دشن أخضر البولينج مشاركته بالدورة حيث تصدرت اللاعبة هديل ترمين ترتيب اللاعبات السعوديات في مسابقة الفردي وحصلت على المركز التاسع من 20 لاعبة يمثلون خمسة دول؛ السعودية، البحرين، الإمارات، عمان، و الدولة المستضيفة الكويت، وحلت زميلتها مشاعل العبدالواحد في المركز الـ13 وتلتها غادة نمر في المركز الـ17، و اماني الغامدي في المركز الـ18.
وتتواصل منافسات البولينج للزوجي عند العاشرة من صباح غداً ، وفي المنافسات الأخرى خسر المنتخب السعودي لكرة السلة ثاني مبارياته بالدورة أمام منتخب قطر بنتيجة (64) لقطر.

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