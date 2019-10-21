نائب أمير الجوف يستقبل مدير فرع الإفتاء بالمنطقة

المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمي ر عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة ال جوف بمكتبه بالإمارةاليوم مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشي خ عيد بن جروان الشمري.

واستمع سموه لشرح عن أعمال الفر ع خلال الفترة الماضية، بما في ذلك تطبيق “فتوى” على الأجهزة ا لذكية، الذي دشنهاسمو أمير المن طقة قبل أسبوع، ويحمل اسم (اسأل ني ASK ME)، وكيفية التعامل مع التطبيق الذي يأخذ فتاواه من أعضاءاللج نة الدائمة للإفتاء بالرئاسة ال عامة.

ودعا سمو نائب أمير الجوف الله أن يجزيهم خيرًا على هذه الجهود .