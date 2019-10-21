نائب أمير الجوف يستقبل مدير فرع الإفتاء بالمنطقة

المناطق - الجوف
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارةاليوم مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ عيد بن جروان الشمري.
واستمع سموه لشرح عن أعمال الفرع خلال الفترة الماضية، بما في ذلك تطبيق “فتوى” على الأجهزة الذكية، الذي دشنهاسمو أمير المنطقة قبل أسبوع، ويحمل اسم (اسألني ASK ME)، وكيفية التعامل مع التطبيق الذي يأخذ فتاواه من أعضاءاللجنة الدائمة للإفتاء بالرئاسة العامة.
ودعا سمو نائب أمير الجوف الله أن يجزيهم خيرًا على هذه الجهود.
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