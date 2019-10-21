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نائب أمير الجوف يستقبل مدير الهلال الأحمر المعيًن حديثاً بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=788770
المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبهبالإمارةاليوم, مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف المعيّن حديثاً الدكتور تيمور بن شكر الله جان .

ورحب سموه في بداية اللقاء, بالدكتور جان ، منوها بالدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر من تقديم خدمات إنسانية تسهمفي إنقاذ أرواح البشر، مقدما شكره لجميع العاملين في هذا القطاع .

وأعرب الدكتور جان عن شكره لسمو نائب أمير منطقة الجوف على الدعم الذي يحظى به الفرع من قبل سموه .

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