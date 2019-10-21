احدث الأخبار

الجبير: لا وساطة مع إيران
أبرز المواد
 نائب أمير الجوف يستقبل مدير الهلال الأحمر المعيًن حديثاً بالمنطقة
منطقة الجوف
 الفهيد يفتتح أول معهد نسائي للسياحة والضيافة في المملكة يضم 400 طالبة
محليات
 من أجل النفط.. واشنطن تدرس بقاء بعض قواتها شمال شرقي سوريا
أبرز المواد
 نائب أمير الجوف يستقبل مدير فرع الإفتاء بالمنطقة
منطقة الجوف
 لاعبة المنتخب السعودي الحماد تحقق أول ذهبية “نسائية” في الدورة الرياضية لرياضة المرأة بالكويت
أبرز المواد
 جموع المصلين تشيع شهيد الواجب “البقمي” بمحافظة تربة
منطقة مكة المكرمة
 رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي يعتمد ترقية 88 موظف
منطقة الجوف
 أمير المدينة يؤكد على أولوية تسليم أراضي وزارة الإسكان ومنتجاتها لأهالي المحافظات والمُدن الصغيرة
الاقتصاد
 استمرار إغلاق المصارف والمدارس على وقع احتجاجات لبنان
أبرز المواد
 مركز الحرب الفكرية يستقبل الملتحقين بدورة مكافحة الإرهاب من منسوبي القوات المسلحة الإندونيسية
أبرز المواد
 الأمير سعود بن خالد الفيصل يُدشن عدداً من مشاريع التحول الرقمي لجامعة طيبة
منطقة المدينة المنورة
الجبير: لا وساطة مع إيران

الجبير: لا وساطة مع إيران

أبرز المواد
نائب أمير الجوف يستقبل مدير الهلال الأحمر المعيًن حديثاً بالمنطقة

نائب أمير الجوف يستقبل مدير الهلال الأحمر المعيًن حديثاً بالمنطقة

منطقة الجوف
الفهيد يفتتح أول معهد نسائي للسياحة والضيافة في المملكة يضم 400 طالبة

الفهيد يفتتح أول معهد نسائي للسياحة والضيافة في المملكة يضم 400 طالبة

محليات
من أجل النفط.. واشنطن تدرس بقاء بعض قواتها شمال شرقي سوريا

من أجل النفط.. واشنطن تدرس بقاء بعض قواتها شمال شرقي سوريا

أبرز المواد

الجبير: لا وساطة مع إيران

الجبير: لا وساطة مع إيران
http://almnatiq.net/?p=788773
المناطق - الرياض

أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير بصحة الموقف الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي ولومهم لإيران تجاه الهجوم على منشآت أرامكو، ومشيراً إلى أن إيران لا تحترم سيادة الدول وعدم احترامها للقانون الدولي، وجاء ذلك خلال كلمة الجبير بندوة حوارية بالمعهد الدولي للشؤون الخارجية في لندن، ومشدداً على أن المملكة العربية السعودية مقتنعة من خلال الأدلة الموجودة لديها بتورط إيران في هجمات أرامكو.

وأشار الجبير إلى أن الأيادي الإيرانية ممتدة إلى عدد من الدول العربية، ومؤكداً على أنه ليس هناك أي وساطة مع إيران ومطالباً إياها بإثبات ما تدعيه بالأفعال بدلاً من الكلام، وشدد على أن تصدير الثورة الإيرانية كما ينص عليه الدستور الإيراني غير مقبول إطلاقاً.

ونوه إلى أن المملكة مقتنعة بأن استهداف إيران لمحطتي أرامكو النفطيتين يعكس نوايا طهران العدائية في المنطقة، وأضاف “مقتنعون بأن الصواريخ التي ضربت منشآت النفط السعودية هي إيرانية”، وبخصوص الاتفاق النووي الإيراني أكد الجبير على أن به عيوباً، إذ لا يتضمن نشاط إيران الباليستي والتدخل العدائي في شؤون المنطقة، ومؤكداً على عدم رغبة المملكة في خوض الحروب ولكنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الهجمات.

روابط ذات صلة

الفهيد يفتتح أول معهد نسائي للسياحة والضيافة في المملكة يضم 400 طالبة

الفهيد يفتتح أول معهد نسائي للسياحة والضيافة في المملكة يضم 400 طالبة
من أجل النفط.. واشنطن تدرس بقاء بعض قواتها شمال شرقي سوريا

من أجل النفط.. واشنطن تدرس بقاء بعض قواتها شمال شرقي سوريا
لاعبة المنتخب السعودي الحماد تحقق أول ذهبية “نسائية” في الدورة الرياضية لرياضة المرأة بالكويت

لاعبة المنتخب السعودي الحماد تحقق أول ذهبية “نسائية” في الدورة الرياضية لرياضة المرأة بالكويت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*