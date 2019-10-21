الجبير: لا وساطة مع إيران

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أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير بصحة الموقف الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي ولومهم لإيران تجاه الهجوم على منشآت أرامكو، ومشيراً إلى أن إيران لا تحترم سيادة الدول وعدم احترامها للقانون الدولي، وجاء ذلك خلال كلمة الجبير بندوة حوارية بالمعهد الدولي للشؤون الخارجية في لندن، ومشدداً على أن المملكة العربية السعودية مقتنعة من خلال الأدلة الموجودة لديها بتورط إيران في هجمات أرامكو.

وأشار الجبير إلى أن الأيادي الإيرانية ممتدة إلى عدد من الدول العربية، ومؤكداً على أنه ليس هناك أي وساطة مع إيران ومطالباً إياها بإثبات ما تدعيه بالأفعال بدلاً من الكلام، وشدد على أن تصدير الثورة الإيرانية كما ينص عليه الدستور الإيراني غير مقبول إطلاقاً.

ونوه إلى أن المملكة مقتنعة بأن استهداف إيران لمحطتي أرامكو النفطيتين يعكس نوايا طهران العدائية في المنطقة، وأضاف “مقتنعون بأن الصواريخ التي ضربت منشآت النفط السعودية هي إيرانية”، وبخصوص الاتفاق النووي الإيراني أكد الجبير على أن به عيوباً، إذ لا يتضمن نشاط إيران الباليستي والتدخل العدائي في شؤون المنطقة، ومؤكداً على عدم رغبة المملكة في خوض الحروب ولكنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الهجمات.