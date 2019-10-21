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الفيصل يقدم 100 ألف ريال لكل هلالي لبلوغ نهائي آسيا

الفيصل يقدم 100 ألف ريال لكل هلالي لبلوغ نهائي آسيا
http://almnatiq.net/?p=788776
المناطق - الرياض

أعلنت هيئة الرياضة، الإثنين، تقديم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارتها مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم حال بلوغه نهائي دوري أبطال آسيا 2019.
وكتب الحساب الرسمي لهيئة الرياضة على «تويتر»: «رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يُقدم مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي نادي الهلال في حال التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2019».
وتابع :«الفيصل يتمنى التوفيق لفريق الهلال في مواجهته السد القطري حينما يتواجهان في إياب نصف النهائي ومن ثم تحقيق اللقب الآسيوي».
ويستضيف الهلال نظيره السد غداً الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود في إياب نصف نهائي البطولة الآسيوية بأفضلية تقدمه 4-1 ذهاباً.

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