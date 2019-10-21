بلدية صوير تستعد مبكرًا لموسم الأمطار

ضمن استعداد بلدية صوير لموسم الأمطار ، و بناءً على توجيهات سعادة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان ، نفذت البلدية و بإشراف مباشر من رئيس البلدية المهندس تركي بن عبد العزيز السلامة حملة تنظيف و صيانة مجاري السيول و مصائد الأمطار و شبكات تصريف مياه الأمطار و درء أخطار السيول .

هذا و أوضح رئيس بلدية صوير بأن البلدية تسعى إلى أخذ التدابير الضرورية و اللازمة للمحافظة على سلامة المواطنين ، والاستعداد المبكر ومعالجة العقبات و الصعوبات قبل موسم الأمطار من خلال هذه الحملة للتأكد من صلاحية تلك المجاري ، للحد بعون الله من أخطار السيول و توفير السبل الممكنة في تجاوز تلك الأخطار .

وأكد رئيس البلدية على ضرورة عدم إلقاء المخلفات في مجاري الأودية و التي تعيق من تدفق المياه ، مطالبًا الجميع للتعاون بما فيه مصلحة للوطن و المواطن .