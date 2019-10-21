وزير الخارجية يستقبل سفيرة جمهورية كولومبيا لدى المملكة

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استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفيرة جمهورية كولومبيا المعينة لدى المملكة انا ميلينا مونيوس دى جابيريا.

وتسلم معاليه خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتمادها سفيرة ( غير مقيمة ) لبلادها لدى المملكة تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، متمنيًا لها دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.