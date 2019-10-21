احدث الأخبار

اعتصام بيروت.. الجيش يمنع دراجات نارية لأنصار حزب الله وأمل
أبرز المواد
 11 ناديا سعوديا يدعمون “ممثل الوطن” “الهلال” في إياب نصف نهائي “أبطال آسياط
أبرز المواد
 سفارة المملكة: إجلاء 870 مواطنًا ومواطنة منذ بداية المظاهرات في لبنان
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل سفيرة جمهورية كولومبيا لدى المملكة
أبرز المواد
 وزير الخارجية البريطاني يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية
أبرز المواد
 وزير الحرس الوطني يعتمد ترقية 4182 فرداً من منسوبي الوزارة
أبرز المواد
 بلدية صوير تستعد مبكرًا لموسم الأمطار
منطقة الجوف
 الفيصل يقدم 100 ألف ريال لكل هلالي لبلوغ نهائي آسيا
أبرز المواد
 الجبير: لا وساطة مع إيران
أبرز المواد
 نائب أمير الجوف يستقبل مدير الهلال الأحمر المعيًن حديثاً بالمنطقة
منطقة الجوف
 الفهيد يفتتح أول معهد نسائي للسياحة والضيافة في المملكة يضم 400 طالبة
محليات
 من أجل النفط.. واشنطن تدرس بقاء بعض قواتها شمال شرقي سوريا
أبرز المواد
اعتصام بيروت.. الجيش يمنع دراجات نارية لأنصار حزب الله وأمل

اعتصام بيروت.. الجيش يمنع دراجات نارية لأنصار حزب الله وأمل

أبرز المواد
11 ناديا سعوديا يدعمون “ممثل الوطن” “الهلال” في إياب نصف نهائي “أبطال آسياط

11 ناديا سعوديا يدعمون “ممثل الوطن” “الهلال” في إياب نصف نهائي “أبطال آسياط

أبرز المواد
سفارة المملكة: إجلاء 870 مواطنًا ومواطنة منذ بداية المظاهرات في لبنان

سفارة المملكة: إجلاء 870 مواطنًا ومواطنة منذ بداية المظاهرات في لبنان

أبرز المواد
وزير الخارجية يستقبل سفيرة جمهورية كولومبيا لدى المملكة

وزير الخارجية يستقبل سفيرة جمهورية كولومبيا لدى المملكة

أبرز المواد

وزير الخارجية يستقبل سفيرة جمهورية كولومبيا لدى المملكة

وزير الخارجية يستقبل سفيرة جمهورية كولومبيا لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=788790
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفيرة جمهورية كولومبيا المعينة لدى المملكة انا ميلينا مونيوس دى جابيريا.
وتسلم معاليه خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتمادها سفيرة ( غير مقيمة ) لبلادها لدى المملكة تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، متمنيًا لها دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

روابط ذات صلة

اعتصام بيروت.. الجيش يمنع دراجات نارية لأنصار حزب الله وأمل

اعتصام بيروت.. الجيش يمنع دراجات نارية لأنصار حزب الله وأمل
11 ناديا سعوديا يدعمون “ممثل الوطن” “الهلال” في إياب نصف نهائي “أبطال آسياط

11 ناديا سعوديا يدعمون “ممثل الوطن” “الهلال” في إياب نصف نهائي “أبطال آسياط
سفارة المملكة: إجلاء 870 مواطنًا ومواطنة منذ بداية المظاهرات في لبنان

سفارة المملكة: إجلاء 870 مواطنًا ومواطنة منذ بداية المظاهرات في لبنان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*