سفارة المملكة: إجلاء 870 مواطنًا ومواطنة منذ بداية المظاهرات في لبنان

المناطق - الرياض

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان اليوم الاثنين عن إجلاء ( 870 ) مواطنًا ومواطنة منذ بداية المظاهرات.

حيث ذكرت السفارة في تغريدات عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم “بلغ عدد السعوديون المُغادرون من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لهذا اليوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر ( 90 ) مواطن ومواطنة وفقًا لخطة إدارة الطوارئ والأزمات.. على النحو التالي: 43 مسافرًا على الخطوط الجوية السعودية، و47 على طيران الشرق الأوسط”.

وأضافت “تُعلن سفارة المملكة عن نجاح المرحلة الثانية من خطة إدارة الطوارئ والأزمات بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى المملكة العربية السعودية، حيث بلغ إجمالي عدد المواطنين السعودين الذين تم إجلائهم مُنذ بداية المظاهرات ( 870 ) مواطنًا”.