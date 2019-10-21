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11 ناديا سعوديا يدعمون “ممثل الوطن” “الهلال” في إياب نصف نهائي “أبطال آسياط

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11 ناديا سعوديا يدعمون “ممثل الوطن” “الهلال” في إياب نصف نهائي “أبطال آسياط

11 ناديا سعوديا يدعمون “ممثل الوطن” “الهلال” في إياب نصف نهائي “أبطال آسياط
http://almnatiq.net/?p=788796
المناطق - الرياض

أعلنت أندية الوحدة والرائد وأبها والطائي والشعلة والحزم وعرعر والزلفي وأحد والدرع عن دعم ممثل الوطن الهلال في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا وذلك بعد أن بادر نادي ضمك بدعم الهلال حين أعلن “قلوبنا مع ممثل الوطن الهلال في لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا”، حيث قررت إدارة نادي الرائد تجهيز رحلات جماهيرية لمؤازرة فريق الهلال في المباراة يوم غدٍ الثلاثاء في مواجهة السد القطري على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض .

وكان رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة قد أعلن اليوم الاثنين عن تقديم 100 ألف ريال لكل لاعب بنادي الهلال في حال تجاوز السد والتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

يذكر أن الهلال سيواجه السد القطري في مباراة إياب نصف النهائي بعد أن كسب الزعيم مباراة الذهاب بنتيجة 4-1.

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