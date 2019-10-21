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إنفاذاً لتوجيه أمير المنطقة الشرقية : تفاعل بلدي لاستنساخ حملة “شرقية بلا أنقاض”

إنفاذاً لتوجيه أمير المنطقة الشرقية : تفاعل بلدي لاستنساخ حملة “شرقية بلا أنقاض”

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إنفاذاً لتوجيه أمير المنطقة الشرقية : تفاعل بلدي لاستنساخ حملة “شرقية بلا أنقاض”

إنفاذاً لتوجيه أمير المنطقة الشرقية : تفاعل بلدي لاستنساخ حملة “شرقية بلا أنقاض”
http://almnatiq.net/?p=788805
المناطق - فهد المريخي

استضاف المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية مؤخراً وفداًمن المجلس البلدي بحفر الباطن، للاطلاع على تفاصيل حملةإزالة الأنقاض بحاضرة الدمام #شرقية_بلا_أنقاض التينفذها بلدي الشرقية، وتأتي الاستضافة إنفاذاً لتوجيهاتصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيزأمير المنطقة الشرقية باستنساخ الحملة بكافة محافظاتالمنطقة الشرقية، كما استضاف المجلس مؤخراً وفود منالمجالس البلدية والقطيف والأحساء لذات الهدف.
وأوضح رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهاديالشمري منذ صدور توجيه سمو أمير المنطقة الشرقية -حفظهالله- باستنساخ الحملة حرصت جميع المجالس البلدية بالمنطقةالشرقية على زيارة بلدي حاضرة الدمام، للتعرف على خطةعمل العمل سعياً لتنفيذها، وهناك تنسيق لاستضافة مجالسأخرى خلال الأيام المقبلة، وأضاف أنه تم اطلاع الوفود علىتفاصيل الحملة والعوامل التي أسهمت بتحقيق الأهدافالمرجوة منها، مؤكداً في الوقت ذاته أن من أبرز عوامل نجاحالحملة تمثل بتبنيها ودعمها المباشر وتمديدها من قبل سموأمير المنطقة الشرقية وذلك حرصاً من سموه الكريم على تحقيقأهداف الحملة بصورة ترضي تطلعات الأهالي، الأمر الذيدعا جميع القائمين على الحملة لبذل المزيد من العطاء.
الجدير ذكره أن حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام تعتبرإحدى مبادرات المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، بالتعاونمع أمانة المنطقة الشرقية والقطاع الخاص، وتهدف إلى الحدمن ظاهرة التلوث البصري بالحاضرة، وإيجاد بيئة صحيةوالحفاظ على جمالية المواقع العامة، وتوعية المواطنين، وتمتسخير 100 آلية ومعدة للحملة، وتخصيص أربعة مواقعرئيسية للحملة في شرق ووسط وغرب الدمام، والخبر ، وعددها137 حي سكني ، واستهدفت الحملة رفع 85% من نسبةالأنقاض بحاضرة الدمام ( الدمام _ الخبر _ الظهران)، كماأسفرت الحملة عن رفع أكثر من 130 ألف متر مكعب منالأنقاض، كان معظمها بغرب الدمام، لما يشهده من نموعمراني، في حين تجاوز عدد البلاغات التي استقبلتها الحملةمنذ انطلاقتها 1200 بلاغ، وإزالة 307 لوحة إعلانية غيرمرخصة، كما انطلقت الحملة في محافظة رأس تنورة وبقيق والخفجي، فيما تستعد محافظات أخرى لإطلاق الحملة، بعد اكتمال التنسيقات.

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