جامعة الباحة تعقد اللقاء العلمي الثالث بعنوان ” الأوقاف ودورها في رؤية 2030 “

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عقدت جامعة الباحة ممثلة في إدارة الأوقاف وبحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات والعمادات المساندة، ومشرفي ومديري الإدارات، وحضور متميز من الطلاب، اللقاء العلمي الثالث بعنوان “الأوقاف ودورها في رؤية 2030 “، الذي قدمه المهندس ماجد العصيمي على مسرح كلية العلوم بالمدينة الجامعية. وأكد معالي مدير الجامعة -خلال مداخلته في اللقاء- حرص الجامعة على تبني نشر ثقافة الأوقاف، ودعمها للوصول من خلالها لتحقيق هدف من أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030.وقد بدأ مستشار وزير العمل والمشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية ومكتب التحول الاستراتيجي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سابقاً المهندس ماجد العصيمي، اللقاء موضحًا أن الأوقاف تسهم إسهامًا كبيرًا في دفع عجلة التنمية، وتوفير الوظائف، وتخفيف الإنفاق العام، وتهدف رؤية المملكة من خلال قطاع الأوقاف إلى رفع نسبة المساهمة في الناتج المحلي، وتعزيز القيم الإسلامية كالمواطنة والعمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية.وأضاف المهندس العصيمي أن من أبرز ممكنات الأوقاف نشر الثقافة الوقفية وامتدادها، وتوسيع الموارد وتنويعها، وتعظيم رأس المال، وبناء التحالفات والشراكات والقدرات والهياكل.

وأشار عميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بالجامعة الدكتور عبدالواحد بن سعود الزهراني في مداخلته إلى أهمية التسويق للأوقاف، والعمل على ابتكار نماذج تسويقية، والترويج الصحيح بأحدث تقنيات التسويق الحديثة، سعياً لمواكبة رؤية 2030 في تعزيز القطاع الوقفي .

من جهته أوضح المشرف على أوقاف الجامعة الدكتور مطير بن سعيد الزهراني، أن هذه اللقاءات تأتي ضمن خطة الإدارة لنشر ثقافة الأوقاف في المجتمع المحلي داخل الجامعة.

وأشار الدكتور الزهراني إلى أن الجامعة تسعى لاستضافة النخب من الخبراء والمهتمين والمختصين في المجال الوقفي لبيان كل الأبعاد الثقافية لهذا المجال.