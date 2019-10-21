بلدية الجبيل تطلق حملة “نظافة ” لرفع الأنقاض ومخلفات المشاريع

المناطق - الجبيل

أطلقت بلدية محافظة الجبيل حملة نظافة موسعة لرفع أنقاض ومخلفات البناء والمشاريع ومعالجة التشوه البصري، تشمل جميع أحياء المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن الحملة التي أطلقها بلدية الجبيل تتم بمعدات البلدية وتعاون من مقاوليها وتشمل جميع أحياء محافظة الجبيل، وذلك لرفع الأنقاض ومخلفات والبناء والمشاريع ومعالجة التشوه البصرى، حيث بدأت الحملة بتنظيف الأحياء السكنية والصناعية، شملت أحياء العريفي، وحي الضباب، والجوهرة، والحمراء، والخالدية، والصناعية الخفيفة، وسوق الغنم، استهدفت والشوارع الرئيسية؛ وداخل الأحياء السكنية والصناعية .

إلى ذلك كثفت بلدية الجبيل عمليات كنس وغسيل الميادين والأرصفة في الطرق الرئيسة وتوزيع أعداد من الحاويات الكبيرة والصغيرة وفاق العدد الإجمالي 500 برميل على الطرقات الرئيسة والداخلية حتى تلبي الحاجة للمحافظة، كما تم القيام بحملة على الطريق الدولي لإزالة الأكياس والحيوانات النافقة والإطارات التالفة على الجوانب والاهتمام بنظافة الحاويات الكبيرة وتفريغها أولاً بأول .

وأكد المهندس نايف الدويش أن هذه الحملة تأتي في سياق الخطة التي وضعتها البلدية والمجلس البلدي وتشمل تنظيف جميع الأحياء بالمحافظة والتي تسعى البلدية من خلالها إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي والقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض البناء ومخلفات المشاريع بين الأحياء السكنية والتخلص منها بالطرق السليمة ، بما يسهم في الحفاظ على نظافة المدينة.

وأضاف الدويش: أن البلدية بجميع طواقمها حريصة كل الحرص على عملية النظافة وترحيل النفايات بشتى أنواعها، وكذلك القضاء على كافة المخلفات العشوائية الموجودة داخل الأحياء وفي أنحاء المحافظة.

وبين المهندس نايف الدويش أن كمية الأنقاض التي رفعت منذ بداية الحملة ما يعادل (2414) متر مكعب من مخلفات مجهولة المصدر وعدد (200) متر مكعب من النفايات الصلبة والحشائش من الأحياء السكنية وعدد (1120) متر مكعب التقاطات من الطريق الدولي السريع تنوعت ما بين إطارات وأخشاب وعدد (150) متر مكعب من المراكز التابعة لمحافظة، حيث تم التقاط عدد (3000) كيس نفايات مبعثرة داخل الأحواط والساحات، والتي تشكلت على عدد (380) متر مكعب من الكنس اليدوي والآلي بالأحياء والشوارع الرئيسية .

وذكر بأن عدد المعدات المشاركة في الحملة من البلدية والمقاولين أكثر من 25 معدة ما بين شيولات وقلابات، مؤكدا بأن هذه الحملة ستواصل أعمالها حتى انتهاء شهر ربيع الأول، مبينا أهمية تعاون المواطنين الكرام للعمل من أجل إنجاح هذه الحملة لما فيه مصلحة الجميع، مشدداً على ضرورة المحافظة على نظافة الشوارع والأحياء والإلتزام بعدم تسرب بيارات الصرف الصحي للشوارع وعدم رمي مخلفات البناء في الشوارع .