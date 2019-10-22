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دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد أمام غلطة سراي ويوفنتوس مع لوكوموتيف موسكو غدا

دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد أمام غلطة سراي ويوفنتوس مع لوكوموتيف موسكو غدا
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المناطق - الرياض

يواجه فريق ريال مدريد الإسباني فريق غلطة سراي التركي غداً في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .
وكان ريال مدريد قد فاز على غلطة سراي 6 – 1 في دور المجموعات لموسم 2013-2014 ، لكن مباراة الغد قد تكون مختلفة وصعبة على ريال مدريد ، بعد خسارته الأخيرة في الدوري المحلي كذلك الخروج المبكر من الدور الثاني الموسم الماضي .
ومن المتوقع أن يقطع فريق باريس سان جرمان أكثر من نصف الطريق نحو ثمن النهائي عندما يواجه غدا كلوب بروج البلجيكي .
وفي المجموعة الثانية، يسعى فريق بايرن ميونيخ الألماني إلى الفوز على أولمبياكوس اليوناني ، ويلعب أيضا توتنهام الإنجليزي مع فريق النجم الأحمر الصربي غدا .
ويستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي المتصدر الذي يسعى إلى تحقيق فوزه الثالث تواليا في المجموعة الثالثة على حساب أتالانتا الإيطالي الذي خسر مباراتيه الأوليين، فيما يلعب فريق شاختار دانييتسك الأوكراني مع دينامو زغرب الكرواتي.
ويسعى فريق كريستيانو رونالدو ورفاقه في يوفنتوس الإيطالي إلى الإبقاء على صدارتهم حين يستضيفون لوكوموتيف موسكو الروسي غدا ضمن المجموعة الرابعة ، في حين يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني مع باير ليفركوزن الألماني .

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