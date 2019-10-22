الجبير يبحث مجالات التعاون مع البرلمان البريطاني

الجبير يبحث مجالات التعاون مع البرلمان البريطاني

أبرز المواد
دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد أمام غلطة سراي ويوفنتوس مع لوكوموتيف موسكو غدا

دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد أمام غلطة سراي ويوفنتوس مع لوكوموتيف موسكو غدا

أبرز المواد
وجهة القوات الأمريكية الخارجة من سوريا تكشف كذبة ترامب

وجهة القوات الأمريكية الخارجة من سوريا تكشف كذبة ترامب

أبرز المواد
غوارديولا.. اعتراف صادم وشرط وحيد لتحقيق “الإنجاز المنتظر”

غوارديولا.. اعتراف صادم وشرط وحيد لتحقيق “الإنجاز المنتظر”

أبرز المواد

الجبير يبحث مجالات التعاون مع البرلمان البريطاني

الجبير يبحث مجالات التعاون مع البرلمان البريطاني
http://almnatiq.net/?p=788840
المناطق - الرياض

زار وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، البرلمان البريطاني، وذلك خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة.
والتقى معاليه عدداً من البرلمانيين، حيث جرى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

روابط ذات صلة

دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد أمام غلطة سراي ويوفنتوس مع لوكوموتيف موسكو غدا

دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد أمام غلطة سراي ويوفنتوس مع لوكوموتيف موسكو غدا
وجهة القوات الأمريكية الخارجة من سوريا تكشف كذبة ترامب

وجهة القوات الأمريكية الخارجة من سوريا تكشف كذبة ترامب
غوارديولا.. اعتراف صادم وشرط وحيد لتحقيق “الإنجاز المنتظر”

غوارديولا.. اعتراف صادم وشرط وحيد لتحقيق “الإنجاز المنتظر”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*