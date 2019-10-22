السفير الأمريكي: علاقتنا مع السعودية قوية

السفير الأمريكي: علاقتنا مع السعودية قوية

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السفير الأمريكي: علاقتنا مع السعودية قوية

السفير الأمريكي: علاقتنا مع السعودية قوية
http://almnatiq.net/?p=788843
المناطق-الرياض

قال جون أبي زيد السفير الأمريكي في السعودية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى أكثر من 48 مليار دولار سنويًا ،وألقى جون أبي زيد السفير الأمريكي لدى المملكة كلمة أمام أعضاء مجموعة رجال الأعمال الأمريكيين في الرياض (ABGR) اليوم. وسلط السفير أبي زيد الضوء على الدور الخاص الذي تلعبه المشاركة الاقتصادية في تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. وقال السفير أبي زيد “منذ أكثر من 75 عامًا، تعمل الشركات الأمريكية مع نظرائهم السعوديين لتعزيز الرخاء في كلا البلدين”. وأضاف السفير أبي زيد “إن العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة علاقة قوية وذات منفعة متبادلة، وهدفي هو العمل مع قادة الأعمال في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لتعزيزعلاقاتنا والاستفادة من الفرص الجديدة للتجارة والاستثمار التي وُجدت في إطار رؤية 2030.”

كما سلط السفير أبي زيد الضوء على الرؤية الطموحة للسعودية 2030. وأضاف قائلاً ” ترغب الولايات المتحدة أن تكون الشريك المفضل في تحقيق هذه الرؤية، وسأواصل تشجيع الحكومة السعودية على تعزيز بيئة تسهل الاستثمار والتجارة والتعاون الاقتصادي.”

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