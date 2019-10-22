بومبيو: ترامب مستعد لاستخدام “القوة” ضد تركيا إذا لزم الأمر

بومبيو: ترامب مستعد لاستخدام “القوة” ضد تركيا إذا لزم الأمر

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بومبيو: ترامب مستعد لاستخدام “القوة” ضد تركيا إذا لزم الأمر

بومبيو: ترامب مستعد لاستخدام “القوة” ضد تركيا إذا لزم الأمر
http://almnatiq.net/?p=788846
المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو، الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب “مستعد لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا” بسبب أفعالها في سوريا “إذا لزم الأمر”

وأوضح بومبيو في مقابلة مسجلة مع قناة سي إن بي سي بثت يوم الإثنين “نحن نفضل السلام على الحرب”. “ولكن في حالة الحاجة إلى تحرك أو عمل عسكري ، يجب أن تعلم أن الرئيس ترامب مستعد تمامًا للقيام بهذا العمل.”

ويتعرض ترامب لانتقادات شديدة لقراره سحب القوات الأميركية من شمال سوريا، والتخلي عن الأكراد، الذين قادوا الحرب البرية ضد داعش.

وأدى الانسحاب إلى توغل تركيا في المنطقة الحدودية في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى مقتل أكثر من 120 مدنياً، وفقً نشطاء.

ورفض بومبيو وضع خط أحمر لأي إجراء من شأنه أن يثير ردا عسكريا أميركيا.

وأضاف “لقد اقترحت الاستعانة بالنفوذ الاقتصادي الذي استخدمناه. وبالتأكيد سنستخدمه.. بالإضافة إلى نفوذنا الدبلوماسي.. هذا هو خيارنا المفضل”.

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