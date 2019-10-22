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“الأرصاد” تعلن توقعاتها لطقس اليوم.. وتكشف عن هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق!

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“الأرصاد” تعلن توقعاتها لطقس اليوم.. وتكشف عن هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق!

“الأرصاد” تعلن توقعاتها لطقس اليوم.. وتكشف عن هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق!
http://almnatiq.net/?p=788861
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، فيما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض والقصيم، كما يستمر التوقع بتكوّن الضباب خلال ساعات الليل و الصباح الباكر على أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة وكذلك على المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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