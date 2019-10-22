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مخاطر”كارثية“ في تقنية الجيل الخامس 5G .. سكان قرية بريطانية يعطلون التقنية بعد اكتشاف هذا الأمر !

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مخاطر”كارثية“ في تقنية الجيل الخامس 5G .. سكان قرية بريطانية يعطلون التقنية بعد اكتشاف هذا الأمر !

http://almnatiq.net/?p=788869
المناطق_وكالات

رفض سكان قرية ”توتنيس“ في انجلترا، تطبيق تقنية الجيل الخامس اللاسلكية 5G بسبب المخاوف من الآثار الصحية السلبية للشبكة عالية السرعة.
وبحسب ”الديلي ميل“ البريطانية، قال جون كيتسون أحد أعضاء الحملة المناهضة لشبكات 5G ، إن “الأورام السرطانية تتزايد ولا يتعلق الأمر بتشخيص أفضل. وإنما هناك أدلة متزايدة على وجود صلة بالإشعاع عالي التردد وتلك الإصابات”.

وأضاف كيتسون: “يتحدث الجميع عن كيف ستسمح 5G بتشغيل سيارات ذاتية القيادة، وسرعة مذهلة في خدمة الواي فاي، وإنترنت الأشياء مثل الثلاجات المرتبطة بشبكة الإنترنت، لكن، وحتى الآن لم يتم إجراء البحوث المناسبة حول هذه التكنولوجيا”.
وبالطبع، يمكن للإشعاع أن يتسبب في أضرار جسيمة لصحة الشخص، لكن العلماء يقولون إن فهم الأنواع المختلفة من الإشعاع أمر أساسي لفهم المخاطر التي ينطوي عليها.

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