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عروسان يحولان رقصة الزفاف إلى سباق طوله 5 كيلومترات

عروسان يحولان رقصة الزفاف إلى سباق طوله 5 كيلومترات
http://almnatiq.net/?p=788878
حول عروسان في مدينة نيوكاسل في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، رقصة العروسين التقليدية في حفل زفافهما إلى سباق للجري طوله 5 كيلومترات

وتفيد صحيفة Birmingham Mail، بأن لويزا وويل غاردنر، تعرفا ببعضهما عام 2015 خلال التدريبات الرياضية في النادي المحلي. وبعد تعارفهما افترق ويل عن صديقته السابقة عام 2017 ودعا لويزا إلى مأدبة غداء، فكانت بداية لعلاقتهما الرومانسية ويقول ويل، “بدأت العلاقة الرومانسية فجأة وقد أعجبت بها جدا وكنا نجد لغة مشتركة بسهولة”. ومن جانبها تقول لويزا إلى أن الجري ساعد كثيرا على ذلك. وفي عام 2018 طلب يدها للزواج وهما في اليابان، ويقول “أردنا أن نوحد ولعنا بالجري والأصدقاء والعائلة. لأن الجري هو الذي جمعنا، ونحن أردنا أن يكون حاضرا في زواجنا. في البداية اقترحت الجري للمتعة والضحك، ولكن لويزا أعجبت بالفكرة”

ويقول العريس، “قررنا بدلا من رقصة الزفاف، الجري”. وقد بدأت مراسم الزواج في السابعة صباحا يوم 14 سبتمبر الماضي، بحضور 60 ضيفا بملابس الرياضة بطلب من العريسين

استمرت مراسم الزواج 45 دقيقة، بعدها انطلقا في سباق الجري لمسافة 5 كيلومترات بمشاركة 622 شخصا، يمارسون هواية الجري يوميا في الثامنة صباحا من كل يوم

وقد اعترف العروسان بأنهما أنفقا على مراسم زواجهما 2100 جنيه إسترليني وتقول لويزا “لم نكن نرغب بحفل زواج تقليدي، لقد استمتعنا بصباح ممتع مليء بلحظات رائعة. نحن التقينا خلال الركض ، وهذا جزء مهم من حياتنا”

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