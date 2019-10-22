أوضحت إدارة المرور أن وضع الستائر في المركبة يعد مخالفة مرورية.
وكان أحد المواطنين وجه سؤالا للمرور عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيه: “هل تخالفون على استخدام الستائر في السيارة نهارا” ؟
ورد الحساب الرسمي للمرور قائلا: “يعد وضع الستائر مخالفة مرورية وفقاً لجدول المخالفات رقم ٢ فقرة ١٠(وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق).
وأفاد المرور أن هذه المخالفة عقوبتها فرض غرامة تتراوح من (150 لـ 300) ريال”.
“المرور” يرد على سؤال مواطن “بشأن استخدام الستائر داخل السيارة للوقاية من الشمس” !
أوضحت إدارة المرور أن وضع الستائر في المركبة يعد مخالفة مرورية.
التعليقات (٠) اضف تعليق