احدث الأخبار

نقل رفات فرانكو من «مقبرة الشهداء» الخميس
أبرز المواد
 لبنان.. ترقب لليوم السادس من المظاهرات وسط رفض الإصلاحات
أبرز المواد
 وزير الإسكان يسلم أراضي مجانية للأسر المستفيدة في المدينة المنورة
أبرز المواد
 “المرور” يرد على سؤال مواطن “بشأن استخدام الستائر داخل السيارة للوقاية من الشمس” !
أبرز المواد
 الجيش اليمني يتقدم غرب صعدة ويدمر تعزيزات للانقلابيين في تعز
أبرز المواد
 عروسان يحولان رقصة الزفاف إلى سباق طوله 5 كيلومترات
أبرز المواد
 بعد إهانة فيحان .. موجة غضب من ملاك الحسيني بسبب انتقاصها من الضيف
أبرز المواد
 “متحدث التعليم السابق” يقيّم تجربته مع 5 وزراء.. ويكشف عن فترة “الوزير” الأقسى
أبرز المواد
 شاهد: لحظة سقوط طفل من أعلى مبنى سكني بالهند ولم يصب بأذى!
أبرز المواد
 مخاطر”كارثية“ في تقنية الجيل الخامس 5G .. سكان قرية بريطانية يعطلون التقنية بعد اكتشاف هذا الأمر !
أبرز المواد
 الأمن الإيراني “يسحل” الشبان عقب إحتجاجات عنيفة
أبرز المواد
 إيقاف تعديات على الأراضي الحكومية في المجاردة
أبرز المواد
نقل رفات فرانكو من «مقبرة الشهداء» الخميس

نقل رفات فرانكو من «مقبرة الشهداء» الخميس

أبرز المواد
لبنان.. ترقب لليوم السادس من المظاهرات وسط رفض الإصلاحات

لبنان.. ترقب لليوم السادس من المظاهرات وسط رفض الإصلاحات

أبرز المواد
وزير الإسكان يسلم أراضي مجانية للأسر المستفيدة في المدينة المنورة

وزير الإسكان يسلم أراضي مجانية للأسر المستفيدة في المدينة المنورة

أبرز المواد
“المرور” يرد على سؤال مواطن “بشأن استخدام الستائر داخل السيارة للوقاية من الشمس” !

“المرور” يرد على سؤال مواطن “بشأن استخدام الستائر داخل السيارة للوقاية من الشمس” !

أبرز المواد

“المرور” يرد على سؤال مواطن “بشأن استخدام الستائر داخل السيارة للوقاية من الشمس” !

“المرور” يرد على سؤال مواطن “بشأن استخدام الستائر داخل السيارة للوقاية من الشمس” !
http://almnatiq.net/?p=788898
المناطق_الرياض

أوضحت إدارة المرور أن وضع الستائر في المركبة يعد مخالفة مرورية.
وكان أحد المواطنين وجه سؤالا للمرور عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيه: “هل تخالفون على استخدام الستائر في السيارة نهارا” ؟
ورد الحساب الرسمي للمرور قائلا: “يعد وضع الستائر مخالفة مرورية وفقاً لجدول المخالفات رقم ٢ فقرة ١٠(وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق).
وأفاد المرور أن هذه المخالفة عقوبتها فرض غرامة تتراوح من (150 لـ 300) ريال”.

روابط ذات صلة

نقل رفات فرانكو من «مقبرة الشهداء» الخميس

نقل رفات فرانكو من «مقبرة الشهداء» الخميس
لبنان.. ترقب لليوم السادس من المظاهرات وسط رفض الإصلاحات

لبنان.. ترقب لليوم السادس من المظاهرات وسط رفض الإصلاحات
وزير الإسكان يسلم أراضي مجانية للأسر المستفيدة في المدينة المنورة

وزير الإسكان يسلم أراضي مجانية للأسر المستفيدة في المدينة المنورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*