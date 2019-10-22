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بدأت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة جرول، التحقيق في واقعة العثور على شخص متوفى منذ يومين داخل منزله بحي العتيبية.

وكانت الجهات الأمنية تلقت بلاغًا من مواطن، ذكر فيه أن رائحة غريبة تنبعث من أحد المنازل، مشيرًا إلى أن صاحب المنزل يعاني اعتلالات نفسية.

وباشرت الجهات الأمنية والأدلة الجنائية موقع البلاغ، وبعد الدخول للموقع تم العثور على شخص متوفى، واتضح أنه بالعقد السادس من العمر على سريره، وكان داخل غرفة سكنه لأكثر من يومين. وتم إعداد محضر بالواقعة تمهيدًا لإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة للتحقيق بحكم الاختصاص.