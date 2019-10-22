إمبراطور اليابان يعلن اعتلاء العرش خلال مراسم بالقصر الإمبراطوري

المناطق_وكالات

أعلن الإمبراطور الياباني ناروهيتو اعتلاء العرش الياباني أمام حوالي 2000 ضيف من الخارج والداخل في مراسم أقيمت بالقصر الامبراطوري في طوكيو

وأعلن الإمبراطور الذي تسلم العرش رسميا في أول مايو بعدما تنازل عنه الإمبراطور السابق، أكيهيتو، اعتلاء العرش بعدما اعتلي العرش في مراسم استغرقت 30 دقيقة

وقال الإمبراطور ” أتعهد بأن أعمل وفقا للدستور وأن أضطلع بمسؤوليتي بصفتي رمزا للدولة ووحدة الشعب الياباني، كما أتمنى دائما السعادة للشعب والسلام للعالم، وشاغله سيكون هو الشعب والوقوف بجانبه ”

وأضاف” أتمنى بإخلاص أن تحقق بلادنا، من خلال حكمة شعبنا وجهوده، مزيدا من التقدم وأن تساهم في إحلال الصداقة والسلام في المجتمع الدولي والرفاعية والرخاء للبشرية”

في الوقت نفسه، ستعتلي الإمبراطورة ماساكو، التي ارتدت اللباس التقليدي في اليابان المعروف باسم الكيمونو، عرشا آخرا بحسب ما نشرت”الالمانية”

وكان من المقرر أن يتم تنظيم موكب للإمبراطور والإمبراطورة ماساكو عقب الحفل، لكن تم تأجيل ذلك الحدث حتى 10 نوفمبر في أعقاب الإعصار هاجيبس، الذي خلف أكثر من 80 قتيلا على الأقل

وشارك في حفل اليوم عدد من كبار الشخصيات من 180 دولة ومنظمة دولية، ومن بينهم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والأمير البريطاني تشارلز، ورئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، وزعيمة ميانمار الفعلية أون سان سو تشي، ومنسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني

ومن المتوقع أن تكلف مراسم اعتلاء العرش، دافعي الضرائب اليابانيين 16.3 مليار ين (150 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 30% على تكلفة اعتلاء الإمبراطور السابق أكيهيتو العرش عام 1990، وذلك بسبب زيادة عدد الضيوف

وأصبح ناروهيتو، الذي تلقى تعليمه في جامعة أوكسفورد، الإمبراطور الـ 126 لليابان رسميا في مايو الماضي