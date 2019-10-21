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إدارة “تعليم الجوف” تودع 8.5 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات

إدارة “تعليم الجوف” تودع 8.5 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات

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إدارة “تعليم الجوف” تودع 8.5 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات

إدارة “تعليم الجوف” تودع 8.5 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات
http://almnatiq.net/?p=788919
المناطق_محمد الحسن

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف أكثر من 8.5 مليون ريال في الحسابات البنكية عبر نظام التحويل السريع لنحو 6618 طالباً وطالبة، مستفيدين من برنامج الإعانات والمكافآت.
وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب الأستاذ صقر بن فرحان الصقر أن المبلغ يمثل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفيين، وإعانة بدل الاغتراب، وإعانة القرى النائية، لتسعة أيام من شهر ذو الحجة لعام 1439هـ، ولشهر محرم وصفر وربيع الأول لعام 1440هـ.

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