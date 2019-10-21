فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك يواصل استقبال المشاركات في مسابقتي  ” إدارة الأزمات والمخاطر”

المناطق- تبوك:

يواصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك إستقبال المشاركات في مسابقتي برنامج ” إدارة الأزمات والمخاطر ” . وذلك في إطار الأنشطة التوعوية التي ينفذها الفرع ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية على ضوء فعاليات البرنامج، الذي أنطلقت أمسٍ الأول أولى أنشطته .

وأشملت المسابقة الأولى على أسئلة تتعلق بالأزمات والمخاطر , أملاً في زیادة الوعي الإحترازي لدى المواطنين والمواطنات , إضافة إلى مسابقة الإبداع الرقمي التي تتعلق بالموشن جرافيك , والتصاميم التوعوية , وحدد مركز التنمية عددا من الشروط للمشاركة في المسابقتين وھي : – أن يتم الإجابة على الأسئلة ، وتضمين الأعمال الفنية بشعار الوزارة , ومركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة , وأن لايكون مقتبس من أعمال أخرى , إضافة إلى عدم تجاوز المقطع الدقيقتين والنصف دقيقه , وحضور المتسابق في حال فوزه في اياً من المسابقتين لإستلام جائزته , على أن يتم في مساء يوم الخميس القادم بمركز الحكير مول الإعلان عن الفائزين في المسابقة الأولى , فيما سيعلن المركز عن الفائزين في مسابقة الإبداع الرقمي يوم الأحد القادم بفندق هوليدي إن , وخصص المركز عبر برنامج التواصل الاجتماعي ” وآتس أب ” الرقم ( 0500852152 ) لإستقبال جميع المشاركات.

وسوف يحصل الفائز في المسابقة الأولى على ” طقم ذهب ” والمركز الثاني على ” جوال متقدم ” والمركز الثالث على ” شنطة عطور فاخرة ” , فيما سيحصل الفائز في المسابقة الثانية على ” ” جوال متقدم ” والمركز الثاني على ” طقم ذهب ” والمركز الثالث على ” شنطة عطور فاخرة ” , وحدد المركز مساء غدٍ آخر موعد لإستقبال المشاركات في المسابقة الأولى , فيما سيكون يوم السبت القادم هو آخر موعد لإستقبال المشاركات في المسابقة الثانية .

وتأتي المسابقة ضمن الجھود التي يقوم بھا فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتفعيل الجانب التوعوي بإدارة الأزمات ومواجهة المخاطر , إضافة إلى العدید من البرامج التي يضطلع بها الفرع في الخدمة المجتمعية .

إلى ذلك يواصل برنامج ” إدارة الأزمات والمخاطر ” فعالياته التي تستمر لمدة أسبوع , حيث يقيم البرنامج بعد غد الخميس بمركز الحكير مول التجاري فعالية مجتمعية تتخللها ندوة توعوية، كما ستقام يوم الأحد ورشة عمل بفندق هوليدي إن لممثلي الأمن والسلامة في الدوائر الحكومية بالمنطقة ، ليختتم البرنامج أعماله بدورة تدريبية تستمر لمدة ثلاثة أيام بمقر الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك، يوم الاثنين القادم .