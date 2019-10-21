احدث الأخبار

خادم الحرمين يستقبل وزير الدفاع الأمريكي لبحث قضايا أمنية ودفاعية مشتركة
أبرز المواد
 المرصد السوري: اشتباكات بين “قسد” وفصائل موالية لتركيا
أبرز المواد
 أسعار الذهب تستقر عند 1484.86 دولارا للأوقية
أبرز المواد
 وزير الخارجية الفرنسي يستقبل “الجبير” لاستعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية
أبرز المواد
 دراسة: لاعبو كرة القدم معرضون أكثر للوفاة بالأمراض العصبية
أبرز المواد
 فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك يواصل استقبال المشاركات في مسابقتي  ” إدارة الأزمات والمخاطر”
منطقة تبوك
 أمير جازان وبحضور سمو نائبه يرأس جلسة مجلس المنطقة المخصصة لمحافظة ضمد
منطقة جازان
 إدارة “تعليم الجوف” تودع 8.5 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات
منطقة الجوف
 إقفال طرح اكتوبر من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء”: تسعة أيام لإيصال الخدمة للأنشطة الاقتصادية والتجارية
أبرز المواد
 أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى لقاءات “هدف” بالدمام.. الأحد المقبل
أبرز المواد
 امرأة تقتل زميلتها في العمل وتقطع جثتها بمنشار…تُصر فى التحقيق أن الحادث غير مقصود !
منوعات
خادم الحرمين يستقبل وزير الدفاع الأمريكي لبحث قضايا أمنية ودفاعية مشتركة

خادم الحرمين يستقبل وزير الدفاع الأمريكي لبحث قضايا أمنية ودفاعية مشتركة

أبرز المواد
المرصد السوري: اشتباكات بين “قسد” وفصائل موالية لتركيا

المرصد السوري: اشتباكات بين “قسد” وفصائل موالية لتركيا

أبرز المواد
أسعار الذهب تستقر عند 1484.86 دولارا للأوقية

أسعار الذهب تستقر عند 1484.86 دولارا للأوقية

أبرز المواد
وزير الخارجية الفرنسي يستقبل “الجبير” لاستعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

وزير الخارجية الفرنسي يستقبل “الجبير” لاستعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

أبرز المواد

فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك يواصل استقبال المشاركات في مسابقتي  ” إدارة الأزمات والمخاطر”

فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك يواصل استقبال المشاركات في مسابقتي  ” إدارة الأزمات والمخاطر”
http://almnatiq.net/?p=788920
المناطق- تبوك:
يواصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك إستقبال  المشاركات في مسابقتي برنامج ” إدارة الأزمات والمخاطر ” . وذلك في إطار الأنشطة التوعوية التي ينفذها الفرع ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية على ضوء فعاليات البرنامج، الذي أنطلقت أمسٍ الأول أولى أنشطته  .
وأشملت المسابقة الأولى على أسئلة تتعلق بالأزمات والمخاطر , أملاً في زیادة الوعي الإحترازي لدى المواطنين والمواطنات , إضافة إلى مسابقة الإبداع الرقمي التي تتعلق بالموشن جرافيك , والتصاميم التوعوية , وحدد مركز التنمية عددا من الشروط للمشاركة في المسابقتين وھي : – أن يتم الإجابة على الأسئلة ، وتضمين الأعمال الفنية بشعار الوزارة , ومركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة , وأن لايكون مقتبس من أعمال أخرى , إضافة إلى عدم تجاوز المقطع الدقيقتين والنصف دقيقه , وحضور المتسابق في حال فوزه في اياً من المسابقتين لإستلام جائزته , على أن يتم في مساء يوم الخميس القادم بمركز الحكير مول الإعلان عن الفائزين في المسابقة الأولى , فيما سيعلن المركز عن الفائزين في مسابقة الإبداع الرقمي يوم الأحد القادم بفندق هوليدي إن , وخصص المركز  عبر برنامج التواصل الاجتماعي ” وآتس أب ”  الرقم ( 0500852152 ) لإستقبال جميع المشاركات.
وسوف يحصل الفائز في المسابقة الأولى على ” طقم ذهب ” والمركز الثاني على ” جوال متقدم  ” والمركز الثالث على  ” شنطة عطور فاخرة ” , فيما سيحصل الفائز في المسابقة الثانية على ” ” جوال متقدم ” والمركز الثاني على ” طقم ذهب ” والمركز الثالث على ” شنطة عطور فاخرة ” , وحدد المركز مساء غدٍ آخر موعد لإستقبال المشاركات في المسابقة الأولى , فيما سيكون يوم السبت القادم هو آخر موعد لإستقبال المشاركات في المسابقة الثانية .
وتأتي المسابقة ضمن الجھود التي يقوم بھا فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتفعيل الجانب التوعوي بإدارة الأزمات ومواجهة المخاطر , إضافة إلى العدید من البرامج التي يضطلع بها الفرع في الخدمة المجتمعية .
إلى ذلك يواصل برنامج ” إدارة الأزمات والمخاطر ” فعالياته التي تستمر لمدة أسبوع , حيث يقيم البرنامج بعد غد الخميس بمركز الحكير مول التجاري فعالية مجتمعية تتخللها ندوة توعوية، كما ستقام يوم الأحد ورشة عمل بفندق هوليدي إن لممثلي الأمن والسلامة في الدوائر الحكومية بالمنطقة ، ليختتم البرنامج أعماله بدورة تدريبية تستمر لمدة ثلاثة أيام بمقر الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك، يوم الاثنين القادم .

روابط ذات صلة

بلدية تيماء تنفذ جولات رقابية على المنشآت الغذائية بالمحافظة

بلدية تيماء تنفذ جولات رقابية على المنشآت الغذائية بالمحافظة
لجنة الأودية والشعاب بمحافظة تيماء تناقش استعدادات المحافظة لموسم الأمطار

لجنة الأودية والشعاب بمحافظة تيماء تناقش استعدادات المحافظة لموسم الأمطار
فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك يطلق برنامج إدارة الأزمات والمخاطر

فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك يطلق برنامج إدارة الأزمات والمخاطر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*