بعد اختفاء 9 ساعات.. تفاصيل العثور على الطفل “بتال” في الطائف!

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بعد تسع ساعات من الاختفاء، تمكن أحد المواطنين من العثور على الطفل المفقود عن أسرته “بتال بن خالد القرشي”.

وتفصيلا، كان أحد المواطنين قد شاهده بداخل إحدى الحدائق يلهو بها، وكانت تبدو عليه علامات التائه حتى إنه تأكد من أنه الطفل المفقود، واقتاده معه لأحد المطاعم بطريق الشفا في الطائف وهناك تواصل مع الجهات الأمنية مُبلغًا إياهم بالعثور على الطفل المفقود.

واختفى الطفل “بتال بن خالد القرشي” 8 سنوات عن أسرته الساعة الثالثة عصر الاثنين بعد خروجه من منزل الأسرة الكائن في حي الوسام 2 بالطائف.

ووفقًا لـ”سبق”، قال والده إن الطفل لم يخرج من المنزل من قبل، ولم يُفقد في فترة سابقة.