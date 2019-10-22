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امرأة تقتل زميلتها في العمل وتقطع جثتها بمنشار…تُصر فى التحقيق أن الحادث غير مقصود !

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بدأت في فرنسا محاكمة امرأة بتهمة قتل زميلة لها في العمل، وتقطيع جثتها، وإلقاء أجزاء من جسدها في قناة مائية، وذلك في تولوز جنوبي البلاد.

الفعل لم يكن مقصود
ووفقاً لـ”سكاي نيوز”، ظهرت صوفي ماسالا (55 عاما) وهي أم لطفلين، داخل قفص الاتهام بمحكمة في تولوز وهي ترتدي بزة سوداء وقميصا فاتح اللون، وأبدت عدم رضاها عن لائحة الاتهام عند تلاوتها من خلال تحريك رأسها من وقت إلى آخر. واعترفت بأنها قتلت ماريلين بلانش (52 عاما)، لكنها تصر على أن الفعل لم يكن مقصودا.

منشار لتقطيع الجثة
وقتلت بلانش في شقتها في وسط تولوز في جنوب فرنسا في مايو 2016، من جراء تحطيم رأسها بزجاجة، وبعد بضعة أيام، استخدمت منشارا لتقطيع جسدها.

ألقاء الأجزاء في المياه
ونقلت الأجزاء المقطعة من الشقة إلى قناة دو ميدي الواقعة على مسافة حوالى 500 متر، في عربة سوبر ماركت، أما رأسها فنقل في حقيبة ظهر، فيما عثر لاحقا على أجزاء بلانش لاحقا على ضفاف القناة.

وبعد أيام قليلة على الجريمة، ألقي القبض على ماسالا في مسقط رأسها مونبلييه على مسافة حوالى 250 كيلومترا من تولوز. وقال جورج كاتلا محامي عائلة بلانش “هذه محاكمة غير عادية. نأمل في أن نتمكن من فهمها عند انتهائها”.

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