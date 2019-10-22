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“السعودية للكهرباء”: تسعة أيام لإيصال الخدمة للأنشطة الاقتصادية والتجارية

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“السعودية للكهرباء”: تسعة أيام لإيصال الخدمة للأنشطة الاقتصادية والتجارية

“السعودية للكهرباء”: تسعة أيام لإيصال الخدمة للأنشطة الاقتصادية والتجارية
http://almnatiq.net/?p=788932
المناطق_الرياض

سجلت الشركة السعودية للكهرباء، تطوراً ملحوظاً في سهولة ممارسة الأعمال في المملكة، بعد أن حققت نمواً تجاوزت نسبته 12 في المئة، في تنفيذ طلبات إيصال الخدمة الكهربائية من خلال خدمة “برق”، خلال الربع الثلاث من العام 2019 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2018، حيث مكنت “برق” المشتركين من إيصال الخدمة الكهربائية في تسعة أيام فقط، منذ أن أطلقتها الشركة مطلع العام الحالي.

وقالت “السعودية للكهرباء”، أن “هذه الإصلاحات الإجرائية جاءت مواكبة للعمل الكبير الذي تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، التي تستهدف رفع معدلات سهولة ممارسة الأعمال في المملكة، حيث كان للشركة جهوداً متوافقة مع التحركات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية والمركز الوطني للتنافسية”.

وأكدت الشركة، أن الإصلاحات التي نفذتها، ستكون ذات تأثير كبير من خلال تسريع إيصال الخدمة الكهربائية على النشاط الاقتصادي والتجاري في المملكة، حيث تضمن للمستثمرين إيصال الخدمة الكهربائية خلال تسعة أيام، مما يجعل بيئة الاستثمار جاذبة ومغرية لاستقطاب كبرى المصانع والشركات العالمية للعمل في المملكة.

وقالت الشركة، أن “الإصلاحات الإجرائية التي نفذتها الشركة من شأنها تسريع النشاط الاقتصادي والتجاري بالمملكة، حيث أن كبار المستثمرين والصناعيين يبحثون عن البيئة الصالحة لاستثماراتهم ومصانعهم، بحيث يضمنون استمرار الطاقة الكهربائية وعدم تعطل خطوط الإنتاج وسلامة المخزون، وهذا ما تضمنه الإصلاحات الجديدة في إجراءات الشركة ابتدأ من التقديم على طلب الخدمة حتى إطلاقها”.

وأوضحت “السعودية للكهرباء”، أن هذه الإصلاحات ستساعد بشكل كبير في توطين الصناعات ونقل بيوت الخبرة الأجنبية الكبرى إلى المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال، وأشارت إلى أن الربع الثالث من العام الحالي، سجل تجاوباً ملحوظاً في أعداد طلبات إيصال الخدمة الكهربائية المنجزة من خلال خدمة “برق” بنسبة تجاوزت 12 في المئة، عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، متوقعة أن ترتفع هذه النسبة بشكل أكبر في السنوات المقبلة.

وتستهدف خدمة “برق”، اختصار عمليات طلبات إيصال الخدمة الكهربائية إلى تسعة أيام من خلال الربط الإلكتروني مع بوابة “بلدي balady.gov.sa التي يستغني من خلالها طالب إيصال الخدمة الكهربائية لمنشآته التجارية أو الصناعية أو السكنية عن مراجعة مكاتب الشركة، بحيث يتم تقديم طلب الخدمة إلكترونياً عبر البوابة الحكومية.

ونجحت الشركة في تقديم هذه الخدمة في ثمان مناطق بالمملكة حتى الآن، مع جاهزيتها لتقديمها في أكثر من خمس مناطق أخرى قبل نهاية العام الحالي.

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