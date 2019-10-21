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أمير جازان وبحضور سمو نائبه يرأس جلسة مجلس المنطقة المخصصة لمحافظة ضمد

أمير جازان وبحضور سمو نائبه يرأس جلسة مجلس المنطقة المخصصة لمحافظة ضمد

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أمير جازان وبحضور سمو نائبه يرأس جلسة مجلس المنطقة المخصصة لمحافظة ضمد

أمير جازان وبحضور سمو نائبه يرأس جلسة مجلس المنطقة المخصصة لمحافظة ضمد
http://almnatiq.net/?p=788936
المناطق_ فضه عطيف
يقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان يوم غد الأربعاء ، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، بزيارة تفقدية لمحافظة ضمد، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.
وأوضح محافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق أن سمو أمير المنطقة سيرأس خلال الجولة الجلسة الختامية من جلسات مجلس المنطقة في دورة انعقاده الحالية المخصصة لبحث احتياجات المحافظة, ويدشن ويضع سموه حجر الأساس لعديد من المشاريع التنموية بالمحافظة والمراكز التابعة لها بتكلفة اجمالية تبلغ 476.638.414 ريالًا.
وبين أن المشروعات التي سيتم تدشينها تتضمن مشروعات بلدية في مجالات السفلته والإنارة والصيانة والأرصفة وتحسين وتجميل مداخل المحافظة والمراكز التابعة لها، ودرء أخطار السيول، ومباني ومرافق للبلدية ومشاريع لأنسنة المدن، إضافة المشاريع المركز الحضاري بمركز الشقيري، والسوق الأسبوعي والحديقة العامة بضمد، وتأهيل طريق الملك عبدالعزيز بالمحافظة بمبلغ إجمالي 171.519.140 ريالاً.
وأشار إلى أن المشروعات التي سيتم تدشينها تشمل مشروعات تعليمية (مدارس بنين وبنات) بتكلفة اجمالية بلغت 83.464.701 ريالاً، ومشروعات للمياه بقيمة إجمالية 84.602.723 ريالًا تتضمن شبكات وخزانات مياه توصيلات منزلية، ومشروعات في مجال الطرق بمبلغ 86.619.498 ريالًا، ومبنى الدفاع المدني بقيمة 15.190.695 ريالاً، ومشروعات الإسكان والأراضي بقيمة إجمالية بلغت 13.116.707 ريالات.
وأضاف أن سمو أمير منطقة جازان سيضع حجر الأساس لعدد من المشاريع البلدية بتكلفة إجمالية 22.124.950 ريالًا, وتشمل مشاريع السفلته والإنارة والأرصفة وتحسين وتجميل مداخل المحافظة والمراكز التابعة لها، ودرء أخطار السيول، ومباني ومرافق للبلدية ومشاريع لأنسنه المدن.
وعبر محافظ ضمد في ختام تصريحه عن سعادته وكافة أهالي ومديري الجهات الحكومية بالمحافظة بزيارة سموه للمحافظة والمراكز التابعة لها, والتي تبرز حرصه الكريم على تفقد سير العملية التنمية بمختلف محافظات المنطقة لتقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم، بها إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

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