إقفال طرح اكتوبر من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

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أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر اكتوبر 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي حيث تم تحديد حجم الاصدار بمبلغ إجمالي قدره 7.265 مليار ريال سعودي.

وقسمت الإصدارات إلى أربع شرائح كالتالي:

الشريحة الاولى، تبلغ 1.130 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2025 ميلادي.

الشريحة الثانية، تبلغ 654 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي.

الشريحة الثالثة، تبلغ 362 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9.471 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.

الشريحة الرابعة، تبلغ 5.119 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 20.615 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2049 ميلادي.