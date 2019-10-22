احدث الأخبار

إقفال طرح اكتوبر من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء”: تسعة أيام لإيصال الخدمة للأنشطة الاقتصادية والتجارية
أبرز المواد
 أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى لقاءات “هدف” بالدمام.. الأحد المقبل
أبرز المواد
 امرأة تقتل زميلتها في العمل وتقطع جثتها بمنشار…تُصر فى التحقيق أن الحادث غير مقصود !
منوعات
 العثور على شخص متوفى منذ يومين داخل منزله بحي العتيبية
أبرز المواد
 بعد اختفاء 9 ساعات.. تفاصيل العثور على الطفل “بتال” في الطائف!
أبرز المواد
 الكرة الذهبية تستثني نيمار ومودريتش عن الترشيحات.. وليفربول الرابح الأكبر
أبرز المواد
 حبس القائد السابق لجهاز أمن الجيش الجزائرى بتهمة استغلال النفوذ
أبرز المواد
 إثيوبيا ترفع صادراتها خلال الربع الأول من العام الحالي
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه: أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 باحثون: هذا هو التوقيت الأنسب لممارسة الرياضة وحرق الدهون.
أبرز المواد
 إمبراطور اليابان يعلن اعتلاء العرش خلال مراسم بالقصر الإمبراطوري
أبرز المواد
إقفال طرح اكتوبر من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

إقفال طرح اكتوبر من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

أبرز المواد
“السعودية للكهرباء”: تسعة أيام لإيصال الخدمة للأنشطة الاقتصادية والتجارية

“السعودية للكهرباء”: تسعة أيام لإيصال الخدمة للأنشطة الاقتصادية والتجارية

أبرز المواد
أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى لقاءات “هدف” بالدمام.. الأحد المقبل

أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى لقاءات “هدف” بالدمام.. الأحد المقبل

أبرز المواد
امرأة تقتل زميلتها في العمل وتقطع جثتها بمنشار…تُصر فى التحقيق أن الحادث غير مقصود !

امرأة تقتل زميلتها في العمل وتقطع جثتها بمنشار…تُصر فى التحقيق أن الحادث غير مقصود !

منوعات

إقفال طرح اكتوبر من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

إقفال طرح اكتوبر من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي
http://almnatiq.net/?p=788937
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر اكتوبر 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي حيث تم تحديد حجم الاصدار بمبلغ إجمالي قدره 7.265 مليار ريال سعودي.

وقسمت الإصدارات إلى أربع شرائح كالتالي:

الشريحة الاولى، تبلغ 1.130 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2025 ميلادي.

الشريحة الثانية، تبلغ 654 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي.

الشريحة الثالثة، تبلغ 362 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9.471 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.

الشريحة الرابعة، تبلغ 5.119 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 20.615 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2049 ميلادي.

روابط ذات صلة

“السعودية للكهرباء”: تسعة أيام لإيصال الخدمة للأنشطة الاقتصادية والتجارية

“السعودية للكهرباء”: تسعة أيام لإيصال الخدمة للأنشطة الاقتصادية والتجارية
أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى لقاءات “هدف” بالدمام.. الأحد المقبل

أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى لقاءات “هدف” بالدمام.. الأحد المقبل
العثور على شخص متوفى منذ يومين داخل منزله بحي العتيبية

العثور على شخص متوفى منذ يومين داخل منزله بحي العتيبية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*