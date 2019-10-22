وزير الخارجية الفرنسي يستقبل “الجبير” لاستعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

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استقبل وزير الخارجية بالجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان، بمقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس اليوم، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير الذي وصل إلى باريس في زيارة رسمية.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.

كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام العالميين.