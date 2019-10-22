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المرصد السوري: اشتباكات بين “قسد” وفصائل موالية لتركيا

المرصد السوري: اشتباكات بين “قسد” وفصائل موالية لتركيا
http://almnatiq.net/?p=788961

وقعت اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية “قسد” وفصائل موالية لتركيا اليوم على محاور واقعة بريف مدينة عين عيسى عند أحد الطرقات الواصلة إلى مدينة عين العرب في سوريا.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن الاشتباكات تركزت على محاور صوامع كفيفة وحيمر ومحيط وبيدة حيث تمكنت “قسد” من استعادة قريتين كانت تلك الفصائل قد سيطرت عليها لعدة ساعات، وسط معلومات عن وقوع خسائر بشرية بين الطرفين المعنيين.

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