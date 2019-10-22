احدث الأخبار

خادم الحرمين يستقبل وزير الدفاع الأمريكي لبحث قضايا أمنية ودفاعية مشتركة
أبرز المواد
 المرصد السوري: اشتباكات بين “قسد” وفصائل موالية لتركيا
أبرز المواد
 أسعار الذهب تستقر عند 1484.86 دولارا للأوقية
أبرز المواد
 وزير الخارجية الفرنسي يستقبل “الجبير” لاستعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية
أبرز المواد
 دراسة: لاعبو كرة القدم معرضون أكثر للوفاة بالأمراض العصبية
أبرز المواد
 فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك يواصل استقبال المشاركات في مسابقتي  ” إدارة الأزمات والمخاطر”
منطقة تبوك
 أمير جازان وبحضور سمو نائبه يرأس جلسة مجلس المنطقة المخصصة لمحافظة ضمد
منطقة جازان
 إدارة “تعليم الجوف” تودع 8.5 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات
منطقة الجوف
 إقفال طرح اكتوبر من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء”: تسعة أيام لإيصال الخدمة للأنشطة الاقتصادية والتجارية
أبرز المواد
 أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى لقاءات “هدف” بالدمام.. الأحد المقبل
أبرز المواد
 امرأة تقتل زميلتها في العمل وتقطع جثتها بمنشار…تُصر فى التحقيق أن الحادث غير مقصود !
منوعات
خادم الحرمين يستقبل وزير الدفاع الأمريكي لبحث قضايا أمنية ودفاعية مشتركة

خادم الحرمين يستقبل وزير الدفاع الأمريكي لبحث قضايا أمنية ودفاعية مشتركة

أبرز المواد
المرصد السوري: اشتباكات بين “قسد” وفصائل موالية لتركيا

المرصد السوري: اشتباكات بين “قسد” وفصائل موالية لتركيا

أبرز المواد
أسعار الذهب تستقر عند 1484.86 دولارا للأوقية

أسعار الذهب تستقر عند 1484.86 دولارا للأوقية

أبرز المواد
وزير الخارجية الفرنسي يستقبل “الجبير” لاستعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

وزير الخارجية الفرنسي يستقبل “الجبير” لاستعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

أبرز المواد

خادم الحرمين يستقبل وزير الدفاع الأمريكي لبحث قضايا أمنية ودفاعية مشتركة

خادم الحرمين يستقبل وزير الدفاع الأمريكي لبحث قضايا أمنية ودفاعية مشتركة
http://almnatiq.net/?p=788969
المناطق-الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه اليوم، معالي وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة السعودية الأمريكية، وأوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
كما تم بحث عدد من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.
كما حضره من الجانب الأمريكي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي كاتي ويلبرغر، وعدد من المسؤولين.

روابط ذات صلة

المرصد السوري: اشتباكات بين “قسد” وفصائل موالية لتركيا

المرصد السوري: اشتباكات بين “قسد” وفصائل موالية لتركيا
أسعار الذهب تستقر عند 1484.86 دولارا للأوقية

أسعار الذهب تستقر عند 1484.86 دولارا للأوقية
وزير الخارجية الفرنسي يستقبل “الجبير” لاستعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

وزير الخارجية الفرنسي يستقبل “الجبير” لاستعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*