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وزير الثقافة يعتمد خطة الفنون التقليدية في المجمع الملكي للفنون

وزير الثقافة يعتمد خطة الفنون التقليدية في المجمع الملكي للفنون
http://almnatiq.net/?p=788972
المناطق - واس

اعتمد صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، اليوم في الرياض, خطة انطلاقة معهد الفنون التقليدية في المجمع الملكي للفنون.
وسيبدأ المعهد استقبال طلبات الالتحاق به في خريف 2020م، فيما يستهدف 1000 طالب ومتدرب في البرامج طويلة وقصيرة المدى.
ويهدف معهد الفنون التقليدية إلى الحفاظ على الهوية المحلية من خلال تعليم الفنون، والإسهام في حفظ التراث السعودي وصونه وتطويره وتخريج ممارسين مؤهلين لهذا الغرض، والعمل على التوعية بالفنون
ورفع قيمة الفنان من خلال برامج يقوم بها أو من خلال الشراكة مع القطاعات ذات العلاقة، وتعليم الفنون والحرف اليدوية عن طريق برامج معتمدة، إضافة إلى القيام بشراكات أكاديمية مع الجامعات المختلفة لتوفير برامج تعليمية.
ويأتي المعهد ضمن مبادرة أكاديميات الفنون التي أعلن عنها ضمن الحزمة الأولى من مبادرة وزارة الثقافة في مارس الماضي ومبادرات برنامج جودة الحياة، وكان سمو وزير الثقافة قد أعلن في أغسطس الماضي البدء بدراسة الأكاديميات حسب حاجة السوق، بحيث تكون الأولى متخصصة في التراث والفنون التقليدية والحرف.

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