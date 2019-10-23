ثورة جديدة في مجال التوصيل .. الطائرات المسيرة توصل الطلبات إلى المنازل

المناطق - وكالات

أصبحت شركة “وينج” التابعة لمجموعة “ألفابيت” وهي الشركة الأم لشركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة “جوجل” أول شركة لتوصيل الطلبات إلى المنازل باستخدام الطائرات المسيرة في الولايات المتحدة. وأشار موقع “تك كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن “وينج” تتعاون في هذا المشروع مع شركتي “فيدإكس إكسبريس” للبريد والشحن “وسلسلة الصيدليات الأمريكية “وولجرينز”. وكان الزوجان ميشيل وكيلي كولفر أول عميل لخدمة التوصيل باستخدام الطائرات المسيرة حيث تم توصيل أدوية لعلاج البرد والسعال إليهما في منزلهما بمدينة كريستيان بورج في ولاية فيرجينيا.

وأضاف الموقع أن سلسلة صيدليات “وولجرينز” أصبحت أول سلسلة متاجر تجزئة في أمريكا ترسل البضائع من المخزن إلى باب بيت العميل باستخدام طائرة مسيرة في حين ستصبح شركة البريد والشحن “فيدإكس” أول شركة شحن تقوم بتوصيل طلبات التجارة الإلكترونية إلى العملاء باستخدام طائرات مسيرة. كما تتعاون شركة “وينج” مع سلسلة المتاجر المحلية في ولاية فيرجينيا “شوجر ماجنوليا” لتوصيل الطلبات بما في ذلك الشيكولاتة والمنتجات الورقية إلى منازل العملاء مباشرة باستخدام الطائرة المسيرة.

يذكر أن شركة “وينج” حصلت على “شهادة ناقل جوي” جديدة من هيئة السلامة الجوية الأمريكية بما يتيح لها توسيع نطاق خدماتها وبخاصة مع السماح للشخص الواحد في “وينج” بتسيير أكثر من طائرة مسيرة في الجو في وقت واحد. يأتي ذلك في حين حصلت شركة البريد والشحن “يو.بي.إس” على ترخيص من هيئة السلامة الجوية الأمريكية لتقديم خدمات توصيل الطلبات باستخدام الطائرات بدون طيار، حيث من المنتظر أن تبدأ تقديم خدمتها في وقت قريب مع انطلاق خدمة شركة “وينج”.