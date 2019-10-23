احدث الأخبار

شركة تقنية تتحدى مخترقي “ويندوز” بأداة أمنية جديدة
أبرز المواد
 ثورة جديدة في مجال التوصيل .. الطائرات المسيرة توصل الطلبات إلى المنازل
أبرز المواد
 براءة اختراع من “أبل” لخاتم يتحكم في “الآيفون”
أبرز المواد
 لوشيسكو: قدمنا مباراة قوية ورائعة .. واستحق فيها الهلال بلوغ النهائي رغم الخسارة من السد
أبرز المواد
 جامعة جدة تطلق ملتقى الابتعاث الأول بمشاركة أكثر من 25 جامعة عالمية
منطقة مكة المكرمة
 “أغرب” طريقة لمنع الغش.. والكلية تتلقى تحذيرا
أبرز المواد
 رئيس هيئة الرياضة يهنئ الهلال على التأهل لنهائي آسيا
أبرز المواد
 أمير عسير يكرم المواطن “الحارثي” المتنازل عن المتسبب في وفاة ابنه
منطقة عسير
 مدير شرطة الجوف يكرم عدداً من ضباط الصف والجنود وموظف بشؤون الضباط
منطقة الجوف
 محافظ تيماء يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة
منطقة تبوك
 تميز تبوك يقيم برنامج تدريبي للتميز المدرسي بمدارس طلائع الغد 
منطقة تبوك
 مفوضية الأمم المتحدة: مدنيّون يفرّون من العنف وتتلقّفهم مخيمات اللجوء من شمال شرق سوريا باتجاه العراق
أبرز المواد
شركة تقنية تتحدى مخترقي “ويندوز” بأداة أمنية جديدة

شركة تقنية تتحدى مخترقي “ويندوز” بأداة أمنية جديدة

أبرز المواد
ثورة جديدة في مجال التوصيل .. الطائرات المسيرة توصل الطلبات إلى المنازل

ثورة جديدة في مجال التوصيل .. الطائرات المسيرة توصل الطلبات إلى المنازل

أبرز المواد
براءة اختراع من “أبل” لخاتم يتحكم في “الآيفون”

براءة اختراع من “أبل” لخاتم يتحكم في “الآيفون”

أبرز المواد
لوشيسكو: قدمنا مباراة قوية ورائعة .. واستحق فيها الهلال بلوغ النهائي رغم الخسارة من السد

لوشيسكو: قدمنا مباراة قوية ورائعة .. واستحق فيها الهلال بلوغ النهائي رغم الخسارة من السد

أبرز المواد

شركة تقنية تتحدى مخترقي “ويندوز” بأداة أمنية جديدة

شركة تقنية تتحدى مخترقي “ويندوز” بأداة أمنية جديدة
http://almnatiq.net/?p=788976
المناطق - وكالات

طورت شركة “يوبيكو” السويدية المتخصصة في إنتاج أدوات تأمين شبكات المعلومات وأجهزة الكمبيوتر تطبيقا جديدا يتيح تسجيل الدخول إلى نظام التشغيل “ويندوز” من خلال أحد منافذ “يو إس بي” وهو إجراء أمني يوفر حماية أقوى من مجرد كلمة المرور. وأشار موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن أداة “يوبي كي” خضعت للاختبار على مدى نصف عام قبل طرحها في الأسواق الآن.

وأضاف الموقع أن أدوات الحماية مثل “يوبي كي” و “جوجل تيتان” تحتاج من المستخدم إلى تركيب معدة صغيرة في إحدى فتحات “يو.إس.بي” في الجهاز حتى يمكن تشغيله والدخول إليه. وعادة ما يتم الجمع بين هذه الأداء ووسائل التأمين الأخرى مثل كلمة المرور أو بصمة الأصابع أو صورة الوجه أو الرقم السري.

يذكر أن شركة البرمجيات الأمريكية “مايكروسوفت” التي تطور نظام التشغيل “ويندوز” تتيح استخدام أدوات الأمن في خدماتها مثل البريد الإلكتروني “أوت لوك” والاتصالات عبر الإنترنت “سكايب” وألعاب الكمبيوتر “إكس بوكس لايف” وحزمة برامج “أوفيس” منذ شهور وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو مستقبل لن يكون المستخدم مضطرا فيه إلى تذكر كلمة المرور حتى يمكنه الاستفادة من هذه الخدمات.

في الوقت نفسه فإن الدخول إلى نظام التشغيل “ويندوز” نفسه لن يكون ممكنا. وتتيح شركة “يوبيكو” أداة الحماية لأجهزة كمبيوتر “آبل” التي تعمل بنظام التشغيل “ماك أو.إس”. وأشار موقع “سي نت” إلى أن الأداة الجديدة التي طرحتها شركة “يوبيكو” تباع بحوالي 25 دولارا.

وذكرت شركة “يوبيكو” أن تطبيق تسجيل الدخول في نظام التشغيل ويندوز يقدم تسجيلا سهلا لمفاتيح الدخول الجديدة، مع إمكانية استعادتها في حالة فقد مفتاح الدخول. في الوقت نفسه فإن هذا التطبيق لا يضمن الحماية الكافية لأجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تستخدم في الشركات نظرا لتعدد مستخدمي الجهاز الواحد.

روابط ذات صلة

ثورة جديدة في مجال التوصيل .. الطائرات المسيرة توصل الطلبات إلى المنازل

ثورة جديدة في مجال التوصيل .. الطائرات المسيرة توصل الطلبات إلى المنازل
براءة اختراع من “أبل” لخاتم يتحكم في “الآيفون”

براءة اختراع من “أبل” لخاتم يتحكم في “الآيفون”
لوشيسكو: قدمنا مباراة قوية ورائعة .. واستحق فيها الهلال بلوغ النهائي رغم الخسارة من السد

لوشيسكو: قدمنا مباراة قوية ورائعة .. واستحق فيها الهلال بلوغ النهائي رغم الخسارة من السد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*