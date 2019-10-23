كيف لا تخسر نظرك بسبب الهاتف ؟

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http://almnatiq.net/?p=788984
المناطق - وكالات

أخبرت طبيبة العيون، تاتيانا بافلوفا، عما يجب القيام به للحفاظ على النظر عند استخدام الهواتف الذكية.

وفقًا لتوقعات منظمة الصحة العالمية، خلال 30 عامًا، سيعاني نصف سكان الأرض من قصر النظر. وفقا لبافلوفا، هذا المرض يسمى وباء القرن. لمنع قصر النظر، نصحت الطبيبة بالذهاب إلى أطباء العيون في الوقت المناسب.

وقالت بافلوفا على محطة “راديو 1”: “لم يتم تحديد مقدار الوقت الذي يمكن أن تجلس فيه على شاشة الهاتف. يعتمد ذلك على حالة النقرة المركزية”.

وفقا لها، فإن الأسباب الرئيسية لضعف البصر هي القراءة من شاشة الهاتف الذكي من مسافة قريبة، أو الإضاءة غير السليمة، أو وضع الإنسان.

وأوضحت الطبيبة أن “المشكلة الرئيسية هي الحمل الزائد للعضلات المسؤولة عن العمل عن قرب”.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب الضوء الأزرق من الشاشة في حدوث تنكس بقعي، وهو مرض تتأثر فيه شبكية العين.

ونصحت بافلوفا في حالة ضعف البصر عدم النوم بجانب الهاتف الذكي. إذا كنت تحتاج لسبب ما استخدام الهواتف الذكية كل الوقت، فعليك الابتعاد عن الشاشة والنظر إلى البعيد أكثر.

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