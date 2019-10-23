إنتاج “أغلى دواء في العالم” لعلاج مرض قاتل للأطفال

المناطق - وكالات

أعلنت شركة دواء أمريكية شهيرة عن بدء طرحها لما وصفته بـ”أغلى دواء في العالم”، والذي يتمكن لأول مرة من علاج “مرض قاتل” للأطفال الرضع.

ونشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، تقريرا حول إنتاج شركة “نوفارتس” الأمريكية علاجا جديد أطلقت عليها اسم “زولجينسما”، والذي وصفته بأنه “أغلى دواء في العالم”.

وأشارت إلى أن دواء “زولجينسما” بمثابة علاج جيني مبتكر، لعلاج واحد من أكثر الأمراض فتكا بالأطفال الرضع والذي لم يتم التوصل لعلاج له حتى الآن.

​ويعالج دواء “زولجينسما” مرض “الهزال العضلي” (ضمور العضلات) للأطفال الرضع، والذي يعد العلاج الجيني الأول لهذا المرض القاتل.

وتبلغ تكلفة الجرعة الواحدة من عقار “زولجينسما” للمريض الواحد 2.1 مليون دولار أمريكي.

وتتوقع شركة “نوفارتس” أن تبلغ مبيعات الدواء في الأشهر الثلاثة الأولى 160 مليون دولار أمريكي.

وطرحت “نوفارتس” هذا الدواء الأغلى في العالم، بعدما خضع لتجارب معملية وسريرية عديدة، وأثبت فعاليته وعدم وجود أي آثار جانبية له.