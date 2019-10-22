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طرق لبنان مغلقة بسبب الاحتجاجات.. الجيش يتحرك ويحذر

طرق لبنان مغلقة بسبب الاحتجاجات.. الجيش يتحرك ويحذر
http://almnatiq.net/?p=788993
المناطق - وكالات

قال مصدر عسكري، الثلاثاء، إن الجيش اللبناني يسعى إلى فتح أكبر عدد من الطرقات المغلقة منذ أيام، بسبب الاحتجاجات التي بدأت في البلاد الخميس الماضي.

ووفقا لـ”سكاي نيوز”، فإن هذا الإجراء من الجيش اللبناني جاء من أجل تسهيل عودة الحياة إلى طبيعتها بـ”الحد الأدنى”.

وتسببت الاحتجاجات في بيروت ومدن أخرى من لبنان، في إغلاق العديد من الشوارع الرئيسية في مختلف أنحاء البلاد، على مدار الأيام الخمسة الماضية.

وأدى إغلاق الطرق إلى صعوبة وصول الناس إلى أعمالهم، مما تسبب في إغلاق المحلات التجارية والبنوك والمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية أبوابها.

وقال المصدر العسكري اللبناني، إلى أن القرار الجديد المتعلق بالطرق، يقضي بمنع إغلاق أي طرق حيوية تعيق نقل المواد الأولية، مثل المحروقات والقمح والمستلزمات الطبية.

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