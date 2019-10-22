ولي عهد البحرين يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد بطوكيو

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين في مقر إقامته بطوكيو اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

ونقل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد خلال الاستقبال تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – لسمو ولي عهد مملكة البحرين، فيما حمله سموه تحياته لسمو ولي العهد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال من الجانب البحريني معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة السكرتير الخاص لولي عهد البحرين، كما حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي والوفد المرافق لسموه.