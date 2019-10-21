الامير حسام بن سعود يدشَّن حاضنة أعمال جامعة الباحة

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دشَّن صاحب السمّو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة حاضنة أعمال جامعة الباحة.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة، معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله بن يحيى الحسين، ووكيل الجامعة للتطوير والجودة الأستاذ الدكتور فارس الغامدي، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات د. رحمة الغامدي، وعميد التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور نايف الزهراني والمشرف على مركز الابتكار وريادة الأعمال الدكتور زياد الزيادي ومساعدة المشرف الدكتورة عزلاء الغامدي ومنسوبي ومنسوبات المركز.

وأوضح معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، أن حاضنة أعمال جامعة الباحة هي منصة دعم مقدمة من جامعة الباحة، وهي من ضمن مبادرات جامعة الباحة الدائمة التي تخـدم المنطقة.

وأكد معاليه على حرص حاضنة أعمال جامعة الباحة، على جلب الأفكار الريادية لشباب وشابات المنطقة، في تخصصات تخدم توجهات منطقة الباحة تحديداً، والمملكة عموماً، في مجالات الابتكار الزراعي والتعليم والتقنية والابتكار السياحي والذكاء الاصطناعي وغيرها.

وثمّن معالي مدير الجامعة تدشين صاحب السمّو الملكي أمير المنطقة لحاضنة أعمال جامعة الباحة، وكل ما يقدّمه سمّوه من دعم ومتابعة، والتي تأتي انطلاقاً من حرص سموه الكريم ومتابعته لكل ما يخدم الجامعة وتحقيق مصالحها، واهتمامه بكل ما يعزز خططها وتنميتها في ظل الدعم السخي من لدن حكومتنا الرشيدة، وتحفيز ودعم شباب وشابات المنطقة.

من جهته أوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة أ.د. فارس الغامدي، أن الحاضنة تسعى إلى أن تكون المتبني والداعم الأول لتجسيد أفكار وابتكارات شباب وشـــابات الباحــــة وتحويلها إلى واقع ملموس، يحفـز ويدعم تطور المنطقة، إضافة إلى مساندة وتحفيز الأفكار والمشاريع، وتقديم الرعاية المبتكرة ذات الطابع الاستثماري، وتبني رّواد الأعمال الناشئين، وتوعية الطلاب وتغير الفكر لمفهوم ريادة الأعمال، وإبراز قصص نجاح مشاريع طلاب الجامعة وخلق فرص عمل جديدة، وتمهيد الطريق لهم لصنع مستقبل أفضل.من جهته أوضح المشرف على مركز الابتكار وريادة الأعمال الدكتور زياد الزيادي أن حاضنة أعمال جامعة الباحة سوف تعمل على توفير مساحات عمل خاصة بالمحتضنين، وإقامة دورات تدريبة وورش عمـل لهم وذلك لتطوير المشاريع، كما تقدم تسهيلات مع الجهات الحكومية والربط مع القطاع الخاص، والعمل علــى تطــوير خطة عمل لعرض المشروع على المستثمرين، إضافة إلى تقديم التوجيه والإرشاد مــن خلال شبكة من المتخصصين في مجال خدمات تطوير الأعمال، والخبرة في السوق وتقـديم الخدمات التشغيلية والتكميلية اللازمة للمشاريع المحتضنة. وقدم قدم معالي مدير الجامعة لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة –حفظه الله- هدية تذكارية بهذه المناسبة.