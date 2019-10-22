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محافظ املج يستقبل مدير عام فرع وزارة الاسكان بالمنطقة

محافظ املج يستقبل مدير عام فرع وزارة الاسكان بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=789002
أملج - فايز السميري:

استقبل محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي في مكتبه اليوم مدير عام فرع وزارة الاسكان بمنطقة تبوك المهندس إسماعيل عطالله المسعودي بحضور رئيس البلدية المهندس ناجي بن رمضان الغبان ورئيس المجلس البلدي عبدالعزيز بن محمود الجهني.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مشاريع الاسكان القائمة والخطط المستقبلية ومشاريع الإسكان التنموي وعمل ورشة عمل تعريفية للمواطنين عن خدمات الوزارة وبرامجها يتبناها المجلس البلدي باملج خلال الاسابيع القادمة.

من جهته اعرب المسعودي عن شكره لمحافظ املج على دعمه المتواصل لمشاريع الاسكان في المحافظة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل العقبات التي تواجه المشروع.

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