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مدير جامعة تبوك يلتقي رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة

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مدير جامعة تبوك يلتقي رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة

مدير جامعة تبوك يلتقي رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=789017

التقى معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي بمكتبه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك أحمد بن عطية الحارثي وأعضاء مجلس الإدارة.
وفي بداية اللقاء رحب معالي مدير الجامعة برئيس مجلس الإدارة والأعضاء المرافقين له مثمناً لهم زيارتهم ومدى أهمية الشراكة المجتمعية بين الجامعة والغرفة لما فيه خدمة المنطقة.
وفي الختام قدم الحارثي شكره لمعالي مدير جامعة تبوك على حفاوة الترحيب وحسن الاستقبال مبيناً أن هذا اللقاء يأتي حرصاً من مجلس إدارة الغرفة على تفعيل التعاون وتبادل الخبرات بين الغرفة والجامعة وكافة الجهات الحكومية لخلق فرص الاستثمار بالمنطقة وتسويقها مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمنطقة.

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