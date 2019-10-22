ابن الجوف يحقق المركز السابع في بطولة الفيزيك لكمال الاجسام

ابن الجوف يحقق المركز السابع في بطولة الفيزيك لكمال الاجسام

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ابن الجوف يحقق المركز السابع في بطولة الفيزيك لكمال الاجسام

ابن الجوف يحقق المركز السابع في بطولة الفيزيك لكمال الاجسام
http://almnatiq.net/?p=789020
المناطق - الجوف

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة أقيمت بطولة كأس الأتحاد السعودي لكمال الأجسام في مدينة الرياض خلال الفتره 17 و 18 و 19 أكتوبر 2019 م  بمقر نادي الرياض .
وكان عدد المشاركين في البطولة قرابة ال 200 لاعب من جميع أنحاء مناطق المملكه وشارك الوحيد من أبناء منطقة الجوف اللاعب سلطان بن احمد بن سالم الحسن من محافظة دومة الجندل  وحقق المركز السابع من أصل 49 مشارك  في ” فئة الفيزيك ” وهو تصنيف حديث لكمال الأجسام انطلق قبل 7 سنوات ويرتكز على اللياقة البدنية و الجمالية .

وقد وعد اللاعب الحسن بأن القادم أفضل بحول الله وقوته ورفع اسم منطقة الجوف ، ويعتز بمتابعة و تشجيع محبي رياضة كمال الأجسام والتي ترتكز على مقومات رياضية و متابعة صحية دقيقة .

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