أمير القصيم يشهد توقيع مذكرتي تعاون لجمعية الإسكان الأهلية

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بمكتبه في ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، توقيع مذكرتي تعاون بين جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم وجامعة القصيم ممثلة بكلية العمارة والتخطيط وكليات عنيزة الأهلية.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى أن تقدم الجامعة الدراسات والحلول الإسكانية الاقتصادية للفئة المستهدفة وعمل التصاميم المستدامة للمشاريع اللازمة لمساكن الفئة المستهدفة وفق الاحتياجات المقدمة من قبل جمعية الإسكان الأهلية، وعمل تقييم مستمر للدراسات والتصاميم وتقديم التطوير الدائم لها وفق أهداف الجمعية وبما يتوافق مع متطلبات الاستدامة، والاستفادة من الخبرات والكفاءات بالكلية لتقديم الاستشارات والخدمات المعمارية.

وتهدف الاتفاقية الثانية إلى تقديم الاستشارات الادارية والاجتماعية والتدريب والأبحاث للجمعية، وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمستوى المعيشي والاجتماعي للأسر الأشد حاجة في المنطقة، والمساهمة في البرامج التدريبية التي تعقدها الجمعية.

ووقع الاتفاقية من قبل جمعية الإسكان الأهلية المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الخليوي، ومن قبل كلية العمارة والتخطيط بجامعة القصيم عميدها الدكتور سليم السليم، ومن كليات عنيزة الأهلية المشرف على الكليات الدكتور عبدالله الشتيوي.

وبارك سمو أمير منطقة القصيم مذكرتي التعاون بين كلية العمارة والتخطيط بجامعة القصيم وكليات عنيزة الأهلية وجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم، مؤكداً على أهمية توفير المسكن المناسب للأسر الأشد حاجة بالشراكة مع القطاع الغير الربحي، منوهًا بتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الغير ربحي لإنجاح مبادرة الإسكان التنموي، مشيداً بهذه المذكرات التي التقت فيها الرغبة مع الاهتمام الأكاديمي وتواجد الخبرة بكلية العمارة والتخطيط بجامعة القصيم وكليات عنيزة الأهلية مع جمعية الإسكان الأهلية للتوافق والرؤية المشتركة التي هي نموذج من نماذج التكامل والتآزر لتوحيد وتنسيق الجهود في مجال الإسكان، وفق رؤية وأهداف موحدة وعلاقة تكاملية بين الأطراف، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد وأن تحقق مذكرات التعاون الأهداف المرجوة منها.

حضر توقيع مذكرات التعاون معالي مدير جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الداود، ووكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ورئيس مجلس إدارة كليات عنيزة الأهلية عبدالله السليم.